汽油4日起調漲0.2元 98無鉛站上30元大關

中油3日表示，從4日零時起，各式汽油每公升調漲新台幣0.2元，柴油價格不調整。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）汽油價格4日起每公升原應調漲新台幣1.3元，但中油受限於亞鄰最低價，各式汽油每公升僅調漲0.2元，98無鉛汽油每公升來到30元，柴油則不調整價格。

中油今天宣布，4日凌晨零時起參考零售價分別為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升25.5元，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，受到受到美國總統川普要求石油輸出國組織（OPEC）鬆綁減產措施、美國原油產量續創新高等因素影響，本週國際油價漲跌互見。

根據中油官網，本週7D3B週均價為每桶65.48美元，較前週66.73美元下跌1.25美元，新台幣兌美元匯率則升值0.049元，國內油價依公式計算跌幅為1.62%，汽油每公升應調漲1.3元。不過為了維持亞鄰最低價，汽油僅調漲0.2元，柴油不調整。

中油因配合政府政策，於春節期間實施油價凍漲。春節過後，凍漲措施也隨之落日，但中油卻受限於亞鄰最低價，汽油稅前價格以亞鄰各國包含韓國、日本、新加坡及香港當週稅前最低價做為浮動油價調整的上限，已3週應調漲而未調漲油價，期間甚至一度調降0.1元，本週汽油價格雖小漲0.2元，但仍為亞鄰最低。

根據中油官網，台灣與亞鄰各國92汽油稅前批售價價差為0元、95無鉛為5.66元、柴油則是0.19元。（編輯：黃國倫）1080303