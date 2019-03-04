柳川藍帶水岸卡垃圾 中市府：已派員清理

有台中版清溪川之稱的柳川藍帶水岸，有民眾連假時前往遊憩，卻發現河川堆積許多垃圾。台中市政府表示，日前大雨將垃圾自上游沖下，已派員清理。中央社記者趙麗妍攝 108年3月4日

（中央社記者趙麗妍台中4日電）有台中版清溪川之稱的柳川藍帶水岸，為IG打卡熱門景點，228連假時，有民眾到柳川遊憩，卻發現河川堆積許多垃圾，台中市政府表示，日前大雨將垃圾自上游沖下，已派員清理。

位於台中市西區的柳川經過整治後，成為台中休閒散步的知名景點之一，也是許多民眾IG打卡的熱點，平日吸引許多居民休憩散步，假日更是許多民眾拍照遊憩的選擇。

民進黨籍台中市議員江肇國今天表示，228連假時，台北的朋友特地南下到柳川遊憩，想一睹柳川藍帶水岸景觀，不料卻見河川堆積廢棄家具、垃圾、樹枝，兩旁綠地的植栽枯萎、雜亂不堪，相當失望。

江肇國指出，柳川整治後，帶進觀光人潮也帶動周邊商家生意成長，柳川二期工程已經開始，柳川一期已完工的部分卻任其荒廢，呼籲市府莫因一時疏忽管理，讓柳川成為政黨輪替後的「孤兒」。

台中市政府水利局表示，昨日下午降下間歇性大雨，造成柳川景觀段河道水位上漲，大雨過後，留下許多樹枝、淤泥、垃圾等，昨日下午已派員清理，今天上午再次進場整理，預計傍晚可完成。

水利局指出，每天都有清潔人員、保全在河岸旁巡查，維護河岸的清潔及安全，柳川河道尚在封閉園區清理維護中，為了民眾安全及清理作業能加速，呼籲民眾勿穿越封鎖線進入園區。（編輯：翁翠萍）1080304