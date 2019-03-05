德國麻疹患者單週逾百 日本憂發生大流行

（中央社東京5日綜合外電報導）馬上就進入日本賞櫻季，但日本到2月24日止的一週內有109人感染德國麻疹，是今年首度出現單週逾百名患者，今年恐發生大流行；再加上麻疹疫情未趨緩，民眾遊日賞櫻要多加留意。

日本放送協會（NHK）報導，今年德國麻疹疫情首度出現單週逾百名患者，國立傳染病研究所呼籲民眾留意，今年有可能發生僅次於2013年全年逾1萬4000名患者的大流行。

日本讀賣新聞報導，德國麻疹持續在日本流行。

國立傳染病研究所表示，到2月24日止的一週內，又有109人感染德國麻疹，也讓今年日本至今已有650名患者。

以地域別來看，患者最多的地區是東京都的173人，其次是神奈川縣的93人及千葉縣的68人。

德國麻疹患者從2018年夏天開始增加，去年全年有2917人被傳染。

德國麻疹是透過飛沫傳染，感染後約2到3週會出現發燒、出疹、淋巴結腫大等症狀。懷孕初期女性如果感染德國麻疹，很有可能造成腹中胎兒發生白內障、心臟病等情況。

另外，麻疹疫情也未見趨緩。國立傳染病研究所今天公布，到2月24日的一週內，又有33人確診罹患麻疹，讓今年麻疹患者總人數達到258人。去年一整年共有282名麻疹患者。

以地域別來看，大阪府目前累計94人最多，其次是三重縣的50人、愛知縣的25人及東京都的19人。

麻疹不僅會經由患者的飛沫傳染，只要吸入病毒浮遊在內的空氣，一樣會感染；從感染起約10天後，會出現發燒咳嗽等類似感冒的症狀，再之後就會出現攝氏39度以上高燒及出疹。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080305