秦良丰奇蹟重生已能攙扶行走 搭高鐵返高雄復健

傘兵秦良丰（前中）107年5月執行反空降操演時自高空墜地受重傷，奇蹟存活。歷經10個月的治療，5日上午將從台北三總轉院至高雄三總，方便後續復健，同時也晉升為下士。圖為秦良丰離開台北三總時，媒體搶拍。中央社記者王飛華攝 108年3月5日

（中央社記者游凱翔台北5日電）傘兵秦良丰去年跳傘墜地重傷，經過超過20個團隊的合作及縝密治療計畫，上午轉院至高雄三總復建；台北三軍總醫院院長蔡建松說，秦良丰的復健強度絕對不輸給他在特戰的訓練，是少見的案例，也是相當好的醫學教案。

秦良丰上午步出台北三總時向媒體揮手致意，感謝外界關心，醫師也列隊祝福康復；父親秦天人說：「謝謝大家，這一刻等了很久。」

陸軍航空特戰指揮部去年5月在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，當時26歲上兵秦良丰搭乘C-130運輸機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足直接落地，原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情趨穩定，8月時從加護轉一般病房。

由於秦良丰上午將從台北三總轉院至高雄三總，台北三軍總醫院院長蔡建松、高壓氧中心黃坤崙教授、復健部主任陳良城、國防醫學院教育長陳元皓上午召開記者會，說明秦良丰復原狀況。

影片來源：中央社

陳元皓表示，秦良丰從原本最初接近全癱且需要呼吸器維持的狀況，經過超過20個團隊的合作及縝密治療計畫，包括密集呼吸訓練、高壓氧治療後，已陸續移除人工氣切管、鼻胃管及導尿管。

陳元皓指出，配合職能及物理復健後，秦良丰目前已經能夠流暢以右手進食、使用手機及寫字，同時雙腳及軀幹肌力訓練也進展到能順利站立、自行滑輪椅及在家人攙扶下行走。

至於轉院後是否能夠適時返家休養，蔡建松回應，依據秦良丰的治療狀況，目前已能夠搭乘高鐵返回高雄，回到高雄後，若經醫療團隊評估許可，秦良丰可適度返家休息。

蔡建松也說，秦良丰是少見的案例，也是相當好的醫學教案，範疇包括先期醫療及後期精神陪伴。他也說，秦良丰從鬼門關回來後，需要「一關又一關」度過，例如拔除氣切、尿管、鼻胃管等都是關卡，因為如果未評估到位而拔除尿管，可能會併發其他症狀，後果相當嚴重。

至於何時能夠返回部隊，蔡建松強調，秦良丰的復健強度絕對不輸給他在特戰的訓練，但仍需要一段時間的評估，相信秦良丰能夠做得到，高雄三總也會提供所需要的支援。

記者會結束後，秦良丰在台北三總院方的陪伴下，搭著輪椅離開院區準備前往高鐵站，他也舉起右手向媒體揮舞致意，感謝外界對他的關心。而醫療團隊也在醫院門口列隊祝福康復；父親秦天人也說：「謝謝大家，這一刻等了很久。」

特別的是，秦良丰去年5月執行任務時階級為「上兵」，但今天已晉升為「下士」。國防部發言人陳中吉說，秦良丰去年在聯雲操演時已服役滿3年，體測、體檢相關考核已完備，且為了表彰他在任務完成後，在復健和後續表現上的堅忍不拔，在符合資格前提下，去年底晉升為下士。（編輯：張均懋）1080305

傘兵秦良丰107年5月執行反空降操演時自高空墜地受重傷，奇蹟存活。歷經10個月的治療，5日上午將從台北三總轉院至高雄三總，方便後續復健，同時也晉升為下士。圖為秦良丰（前）坐輪椅離開台北三總時，向大家揮手致意。中央社記者王飛華攝 108年3月5日