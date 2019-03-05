治療愛滋曙光 英男骨髓幹細胞移植後未驗出HIV

（中央社倫敦4日綜合外電報導）醫師表示，英國感染愛滋病毒（HIV）男子在接受對愛滋病具免疫力捐贈者的骨髓幹細胞移植手術後，成為全球已知第2位清除體內愛滋病毒的成人，為終結愛滋病帶來一絲曙光。

這名男子在從擁有罕見抗愛滋病毒的基因突變捐贈者接受骨髓幹細胞移植將近3年，且停止服用抗愛滋病毒藥物超過18個月後，高度敏感檢驗仍顯示，不存在他先前曾感染愛滋病毒的痕跡。

醫師表示，這個案例證明科學家有朝一日能夠終結俗稱愛滋病的後天免疫缺乏症候群（AIDS），但不代表已找到治癒愛滋病毒的方法。

共同領導治療這名男子醫療團隊的HIV生物學家兼教授古普塔（Ravindra Gupta）形容，他的病患「功能性治癒」並「處於緩解期」，但警告「說他已痊癒還太早」。

這名被稱為「倫敦病患」的男子與2007年在德國接受治療的「柏林病患」布朗（Timothy Brown）案例相似，美國男子布朗是首位已知愛滋病毒功能性治癒者，他在接受類似治療後也清除了體內愛滋病毒。

全球現在約有3700萬人感染愛滋病毒，自從愛滋病疫情於1980年代開始出現以來，已造成約3500萬人死亡。近年來對這種複雜病毒的相關科學研究，已經發展出能讓多數病患抑制體內愛滋病毒的藥物組合。

目前在劍橋大學（Cambridge University）的古普塔，之前在倫敦大學學院（UCL）工作時為這名倫敦病患進行治療。古普塔表示，這名病患2003年感染HIV，2012年也被診斷出罹患血癌何杰金氏淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma）。

這名倫敦病患2016年因癌症重病時，醫師決定為他尋找移植配對。古普塔在訪問中告訴路透社：「那真的是他生存的最後機會。」

這名與病患無關係的捐贈者，擁有被稱為CCR5 delta 32的基因突變，讓自己擁有抵抗HIV免疫力。

多數專家表示，這種治療方法可治癒所有患者是不可思議的事。除治療過程昂貴、複雜又高風險，要對其他人進行這種治療，只能在比例極小的人身上找到正確配對的捐贈者，而這些人多半是擁有CCR5抗愛滋病毒突變基因的北歐後裔。

古普塔表示，他的團隊計畫使用這些發現探索潛在的新HIV治療策略。「我們需要了解我們是否可以在感染HIV者身上，讓這個（CCR5）受體失去作用，而進行基因治療或許可能辦到。」（譯者：侯文婷/核稿：劉學源）1080305