菸稅傳調降 衛福部：政策面沒動搖

（中央社記者范正祥台北6日電）中國國民黨立法委員王育敏今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢，對於外界出現是否調降菸稅的討論，衛生福利部的立場態度為何。對此，衛福部長陳時中答覆，「政策面到目前為止沒有動搖」。

立法院社福及衛環委員會審查「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案」等案。詢答時，王育敏除了關切兒少照顧與保護，也質詢列席備詢的陳時中，「長照基金財源短缺百億，菸稅占比近8成」，但有傳言要調降菸稅，是否屬實。

陳時中答覆，有一些民間的傳言，「但政策面到目前為止沒有動搖」。

王育敏續問，當初調漲菸稅就是為了挹注長照。現今長照基金，菸稅占比77.8%，也就是說長照基金現在多數都來自菸稅，民國107年菸稅約新台幣282億5200萬元。如果考量選舉而把菸稅調降，長照基金將會缺少許多，長照會無法推動。

對於王育敏憂心是否調降菸稅，陳時中向她重申，「沒有這樣的政策」。

王育敏向陳時中再次確認，「立場不會動搖？」陳時中答覆，「當然，當然。」

王育敏表示，政策不是兒戲。長照基金關係需要長照老人的權益，「不能說選票少了，就要降菸稅，這就太兒戲了。」長照必須建立可長可久的制度，現在長照基金都還不夠穩定，如果還把菸稅降低，長照就空掉了，無法好好執行相關業務。

她說，除非已經想好以長照保險順利接軌，這些稅就可以退場，完全以保險取代。

談及菸稅爭議，王育敏質詢，政府應考慮以保險制度接軌，建立長久的長照制度。

陳時中答覆，長期而言，各種可能的財務方案都會被考慮。（編輯：趙蔚蘭）1080306