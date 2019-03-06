預防老人受虐兼顧尊嚴 陳時中對監視器有看法

（中央社記者范正祥台北6日電）預防老人受虐，立委今天質詢衛福部長陳時中對於照顧老人機構應否加裝監視器的看法。對此，陳時中答詢時自嘲已經年老，依他自己的想法，「寧願被打，也不要在監視器下生活」。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案」等案。詢答時，民進黨立委陳瑩提及，除了必須關切兒少照顧與保護，也應關懷與兒少一樣不擅表達自己處境的老人；她說，相對家庭外傭虐待老人時有所聞，24小時住宿式機構老人受虐案件數顯得較少，是真的案件不多，還是被掩蓋了。

陳時中答覆，老人被某種程度虐待或傷害的比率應該是滿高的。他認為，之所以相關案件數比較少，可能因為老人怕講出來以後，沒有人願意照顧他（她），擔心一旦未能受到照顧會更麻煩，「受照顧和照顧者形成一種有點恐怖的關係在」。

陳瑩接續質詢陳時中，對照顧老人的機構可不可以加裝監視器的看法；陳時中答覆，也許他比較有資格講這個話，「因為我已經老了。我老實講，我不希望在監視器下生活。」

陳時中說，他寧願被打，也不要在監視器下生活。

陳時中講出寧願被打也不要在監視器下生活之後，引起會場一陣笑聲。

陳瑩表示，陳時中的回應顯示預防老人受虐，也應顧慮尊嚴，怎樣在安全和尊嚴之間取得平衡；「我們也希望部長老了之後會得到很好的照顧，應該不會被打。」

陳瑩說完這話，會場又是一陣笑聲。（編輯：張均懋）1080306