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張麗善參訪東京大田市場 喜相遇雲林洋桔梗

最新更新：2019/03/07 18:36
雲林縣長張麗善（右3）7日前往日本東京大田市場觀摩，在花卉市場發現來自雲林的洋桔梗時表示非常高興，希望未來輔導農民契作，朝精緻化邁進。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年3月7日
雲林縣長張麗善（右3）7日前往日本東京大田市場觀摩，在花卉市場發現來自雲林的洋桔梗時表示非常高興，希望未來輔導農民契作，朝精緻化邁進。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年3月7日

（中央社記者江俊亮雲林縣7日電）前往日本參加「2019東京國際食品展」的雲林縣長張麗善今天在東京大田市場觀摩時表示，非常高興在大田市場看到來自雲林的洋桔梗，希望未來輔導農民契作，朝精緻化邁進。

雲林縣政府發布新聞稿，張麗善表示，非常高興在花卉市場看到從雲林縣虎尾鎮運到日本的洋桔梗。日本雖也出產洋桔梗，但3月是日本洋桔梗空窗期，虎尾洋桔梗剛好彌補日本貨源不足問題。

她說，雲縣府未來將輔導農民計畫性生產及契作、契銷，朝精緻化目標邁進，做好長遠規劃，提升農產品質，而非一味追求產量，同時建立「雲林良品」品質形象，提高農產品價格和農民收益。

雲縣府表示，大田市場占地38.6公頃，公元1989年啟用，區分為蔬果、水產與花卉市場，食材供應大東京地區1/4人口。

雲縣府說，台灣是日本第2大花卉進口國，僅次於馬來西亞，主要台灣進口花卉為火鶴、文心蘭、洋桔梗及蝴蝶蘭。（編輯：李明宗）1080307

雲林縣政府表示，日本東京大田市場占地38.6公頃，食材供應大東京地區1/4人口。雲林縣長張麗善（中）7日前往大田市場觀摩。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年3月7日
雲林縣政府表示，日本東京大田市場占地38.6公頃，食材供應大東京地區1/4人口。雲林縣長張麗善（中）7日前往大田市場觀摩。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年3月7日
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