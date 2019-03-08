仁愛院區護理之家流感群聚 5人確診

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市聯合醫院仁愛院區護理之家發生A型流感群聚感染，仁愛院區醫務長陳淑廷今天表示，5名確診患者正在康復中，院方目前在釐清感染源，不排除跟親友到護理之家探訪有關。

平面媒體報導，仁愛院區護理之家爆發流感群聚，還把患者轉入安寧病房與血液腫瘤科病房，罔顧病患安全。

陳淑廷上午在仁愛院區說明，3月2日至7日有6名住民疑似得到流感，都有發燒，其中5名確診罹患A型流感，目前康復中，至於感染源，還在釐清。不過，她說，護理之家有很多家屬、親朋好友探訪，不排除跟探訪有關。

陳淑廷說，護理之家共有75人，包含護理師5人、照護員19人、書記1人、清潔工1人、住民34人，以及住民的照顧者15人，都已進行預防性投藥，且會後續追蹤，預計觀察到3月15日。

她表示，流感群聚發生後，立即全面消毒，配戴外科口罩、加強手部衛生，並實施發燒監測，也呼籲民眾若有類流感症狀，不要到醫院探視病患。

對於醫院將流感患者轉入安寧病房與血液腫瘤科病房，陳淑廷說明，仁愛院區只有綜合病房，流感患者都是住到單人隔離房，有高規格隔離措施，「病房都在同一樓層，沒有所謂的血液腫瘤科病房或安寧病房」。（編輯：唐聲揚）1080308

台北市立聯合醫院仁愛院區護理之家爆發A型流感群聚感染，仁愛院區醫務長陳淑廷（中）8日上午向外界進行說明。中央社記者張新偉攝 108年3月8日

影片來源：衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道

流感小百科 流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A、B及C型，A型和B型幾乎每年引起季節性的流行，C型則以輕微的上呼吸道感染為表現，且一般不會造成流行。

流感症狀是什麼？



包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，其中最常見併發症為肺炎。

包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，其中最常見併發症為肺炎。 何時要就醫？



流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險。



雖然流感傳染力很強，但大部分患者多屬輕症，因此上學、上班的民眾，如有發燒、類流感症狀時，至少要在家休息數天，約一週會痊癒；惟少數患者（如老年人、幼兒及其他高危險族群）可能會出現嚴重併發症，感染後應儘速就醫。

流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險。 雖然流感傳染力很強，但大部分患者多屬輕症，因此上學、上班的民眾，如有發燒、類流感症狀時，至少要在家休息數天，約一週會痊癒；惟少數患者（如老年人、幼兒及其他高危險族群）可能會出現嚴重併發症，感染後應儘速就醫。 如何預防保健？



加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。流感流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。最好的預防方法是施打流感疫苗，健康成年人大約可達70%至80%之保護，而65歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。

加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。流感流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。最好的預防方法是施打流感疫苗，健康成年人大約可達70%至80%之保護，而65歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。 資料來源：衛福部疾管署