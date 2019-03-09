原住民病患就醫好無助 護理師出動長老來安撫

護理師面對聽不懂國語的原住民患者，經常雞同鴨講、引發衝突。屏東縣寶建醫院加護病房護理長吳芳瑜（圖）靈機一動，找來部落長老錄製各種醫療用語，透過熟悉的語言和長老的聲音，讓患者安心接受治療。中央社記者裴禛攝 108年3月9日

（中央社記者張茗喧台北9日電）護理師面對聽不懂國語的原住民患者，經常雞同鴨講、引發衝突。屏東寶建醫院護理長靈機一動，找來部落長老錄製各種醫療用語，透過熟悉語言和長老的聲音，讓患者安心接受治療。

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天舉辦會員大會暨30週年慶祝大會，屏東寶建醫院護理師組成「美魔女隊」表演熱舞，值得注意的是，寶建醫院的護理師們不只會跳舞，更發明急救健康操、原住民語播音系統等實用工具，解決照護工作上遇到的各種問題，堪稱「發明家醫院」。

屏東縣寶建醫院加護病房護理長吳芳瑜今天受訪時表示，由於醫院的地理位置鄰近部落，加護病房內經常收治排灣族、魯凱族等原住民患者以及客家患者，平均年齡大於70歲，許多人根本不會說國語也不識字，醫病雙方常陷入雞同鴨講的困境。

吳芳瑜說，過去曾遇過一名年約60歲的客家婆婆，因肺部疾病住進加護病房插管治療，有次她口渴想喝水，卻因說不出話、雙手也遭管束，支支吾吾講了半天，護理師根本聽不懂，她又氣又無助，最後怒拍病床表達不滿。

同樣的狀況在加護病房裡屢見不鮮，有的只是想抓癢、想找家人，卻因無法溝通而大發雷霆，有的患者則是因語言不通，不懂為何雙手被管束，為何要被打針、插管而發怒。

為了避免類似事件再次發生，吳芳瑜發明了「讀你的心資訊系統」，請醫護同仁花了2個月時間拜訪部落長老，以原住民語、客家語錄製各種醫療時可能遇到的用語，範圍遍及醫療照護、衛教資訊以及心靈安撫，民國106年起建置在護理工作車的電腦裡。

吳芳瑜說，有了這項系統，護理人員收治患者時會先了解是哪一族的原住民或客家人，並在病床旁邊放置牌子，以便其他護理人員替患者翻身、插管時，可直接以他們熟悉的語言溝通，患者有需求時也可以利用系統告知。

有趣的是，當患者情緒低落時，系統內也有「要加油喔」、「放輕鬆」等安撫詞語，加上又是長老的聲音，也讓患者更安心。（編輯：卞金峰）1080309