知名止痛藥4月起漲價 多款常備藥也要跟進

（中央社台北10日電）開業藥師今天表示，上週接獲藥商通知，知名止痛藥的速效膜衣錠、止痛加強錠因增加兒童安全包裝，將於4月1日起漲價5%至10%，多家藥廠也預告將調漲胃藥、感冒藥、鼻過敏藥、藥膏的訂價。

藥師公會全聯會執行長、開業藥師沈采穎今天受訪時表示，上週接獲葛蘭素史克公司（GSK）發文通知，普拿疼系列的「速效膜衣錠」、「止痛加強錠」因增加兒童包裝，將於4月1日調漲價格，漲幅約5至10%。

開業藥師曾冠燁說，近年民眾常備藥品頻喊漲，去年包括民眾常用的歐治鼻鼻噴劑、虎標萬金油、大幸正露丸等陸續漲價，今年普拿疼可說是第一波漲價的常備藥，另有多家藥廠接連預告漲價，範圍遍及胃藥、感冒藥、鼻子過敏藥、藥膏等藥品。

沈采穎也指出，民眾常用的浣腸、胃藥、斯斯感冒膠囊大約2年前就開始陸續漲價，去年底友露安綜合感冒糖漿從每瓶上漲2至4元，美強生優生1號奶粉每罐上漲50元。

沈采穎說，這次普拿疼是在鋁箔包裝上多加了一層8微米的樹脂，不僅兒童不容易取出，藥品打開時鋁箔包裝也不容易變成細小碎片，黏在藥物上，對於老人、兒童都更安全，建議衛生福利部食品藥物管理署應要求藥廠朝此方向調整。

她表示，根據過去研究，全球每天有125名兒童因藥物中毒死亡，其中有1/4是藥物中毒所致，因此美國早在1973年就建議藥廠改為安全包裝。

她並說，普拿疼在國內止痛藥市占率超過5成，每10個到藥局購買止痛藥的民眾，就有約7至8人指名要買普拿疼，顯示民眾對於有打廣告的藥品較有信心；她在民國103年進行一項調查也發現，有3至4成的民眾誤以為沒有打廣告的藥品，就不是政府核准的藥品，甚至願意多花2成的費用購買有打廣告的藥品。

在藥品頻漲價之際，沈采穎提醒，凡是合法藥局、藥師賣的藥品，都是政府核准的藥品，以普拿疼同成分藥品為例，普拿疼10粒就要價175元，同成分學名藥僅100元，差價可多買一個便當，建議民眾養成「用藥問藥師」習慣，賣到合法藥品又不傷荷包。（編輯：陳清芳）1080310