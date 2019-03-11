酒駕零容忍 綠委提案再犯致死最重判死刑

（中央社記者王揚宇台北11日電）酒駕零容忍。民進黨立委洪宗熠等人今天召開記者會並提案修法，對於再犯酒駕致死可處死刑或無期徒刑，致重傷者則是加重其刑至1/2，盼加重刑責，讓憾事不再發生。

酒後駕車不但危害駕駛人的身心狀況，更影響用路人的生命財產安全。民進黨立委洪宗熠、葉宜津、陳素月、江永昌今天召開「人神共憤！酒駕累犯加重刑責至最高死刑」記者會，說明其對於酒駕修法看法。

洪宗熠說，酒駕致人於死應以故意犯論，所以提案修法，可處無期徒刑或15年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上10年以下有期徒刑；若是再犯，致人於死處死刑或無期徒刑，致重傷者要加重其刑至1/2。

江永昌則拿出數據，說明酒駕再犯率高，而統計民國102年至107年間的法院判決，酒駕致人於死，593人（被告）中，有348人被判處1年以上2年以下徒刑；為使酒駕防制達到效果，刑責上限要加重，下限也要加重，避免法官輕判情形再次發生。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜則認為，立法院應盡速通過有關「同車共責」的酒駕連坐行政處分提案；對於酒測值超標涉及公共危險罪者，一律管收3天至7天，車輛扣留1個月。

另外，台灣酒駕防制社會關懷協會也要求，行政院應展現酒駕零容忍的明確態度，宣示不派任有酒駕前科者為中央政府所轄的各項政務人事；各政黨也應展現這個態度，宣示不提名酒駕前科者做為各級選舉的候選人等。

受邀到場的法務部檢察司科長賴玉佳說，法務部已提出修法版本，初犯希望提高刑責，再犯者拉高刑度；現行法規對刑度有明文規定，法院會審酌個案情況處理；要防制酒駕，除了修刑法外，還有很多配套措施要做，例如沒收車輛、酒精鎖等。

現行刑法185-3條第二項規定，酒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

法務部日前公布刑法185-3條修正草案，重點為加重刑罰及增訂沒收條款；酒駕致死本刑最重12年、再犯酒駕致死本刑最重死刑，犯罪交通工具增訂沒收條款，草案已送行政院。（編輯：趙蔚蘭）1080311