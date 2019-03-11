大學產學合作收入要課稅 立委憂扼殺產學發展

（中央社記者許秩維台北11日電）國民黨立委蔣乃辛表示，財政部明定4類產學合作方式所取得收入，其中，技術轉移給產業，自今年1月1日起必須課徵5%營業稅，恐扼殺產學合作發展。教育部表示，將和財政部協調。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠進行業務報告。中國國民黨籍立法委員蔣乃辛質詢時提到財政部今年初函釋，學校依教育部訂定的「專科以上學校產學合作實施辦法」規定，所辦理各項產學合作事項所取得收入，必須依規定徵免營業稅。其中，技術移轉及智慧財產權運用所取得收入，自今年1月1日起，須依法課徵5%營業稅。

蔣乃辛表示，大學法明訂培育人才、研究學術、促進國家發展是大學設立的宗旨，教育部的大學評鑑也將產學合作列為評鑑項目之一，產學合作就是為了將學界研究成果應用在產業上，也讓學生減少學用落差，但現在財政部卻要對大學產學合作收入課徵5%營業稅。

蔣乃辛指出，根據加值型及非加值型營業稅法第8條第31款規定，經主管機關核准設立之學術、科技研究機構提供之研究勞務可免徵營業稅，但財政部卻說大學研究不能適用此項，只為了課5%的營業稅，卻可能扼殺大學的產學合作和研究。

潘文忠表示，教育部已接獲不少大學校長反映此事，大學進行產學合作和研發，也是在協助國家經濟發展，不應用全國一體的課稅基準來看待大學研發，教育部會積極和財政部協調溝通，希望財政部也支持學校投入產學研究，協助國家發展。

教育部政務次長劉孟奇說明，大學法明訂大學的宗旨包括研究學術和培育人才，且大學是經教育部核准設立的學術研究機構，教育部認為沒有理由不適用；如果財政部在此時又加以課稅，大學產學合作正在起步階段，各校創業為艱，如果此時又加以課稅，就像「殺雞取卵」，可能影響大學在產學合作或研發上的發展。

教育部高等教育司長朱俊彰提到，去年有大學向教育部反映，學校技轉所得不僅被課徵營業稅，還要被追繳5年，教育部正積極與財政部溝通中，根據教育部統計，全國各大學產學合作相關經費約新台幣370億元，智財衍生所得約17億元。（編輯：方沛清）1080311