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宜蘭鐵路高架化達共識 宜蘭與羅東段先行

最新更新：2019/03/11 13:47

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院政委吳澤成今天說，經中央與地方會報協商共識，宜蘭鐵路高架化將先進行宜蘭與羅東段，宜蘭縣政府在3個月內補強可行性評估報告，所需經費新台幣100萬元由交通部協助。

宜蘭縣近年積極爭取鐵路高架化，但提報計畫屢被中央退回，交通部去年再提新審查要點盼縣府修正。

行政院長蘇貞昌上任後指示成立「中央與地方建設協調會報」由政委認領縣市，協調中央與地方事務，吳澤成負責新北市、宜蘭縣與屏東縣。吳澤成日前拜會宜蘭縣長林姿妙，宜蘭縣便提出鐵路高架化等7案，希望中央協助。

吳澤成上午召開宜蘭鐵路高架化跨部會協調會，他會後表示，由於宜蘭鐵路高架化全線預算高達600億元，今天會中達成共識，將先進行宜蘭與羅東兩段，預算約250億；至於礁溪與頭城段部分，則等北宜直鐵確定後再一併考量。

吳澤成說，交通部鐵道局也在會中指出，宜蘭縣府提出的可行性評估報告，內容補強部分從7個項目降至5個，將請縣政府3個月內重新提出。補強計畫所需的100萬元經費，將由交通部協助，屆時他會再召開跨部會會議確認方案後，交由交通部審查。（編輯：郭萍英）1080311

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