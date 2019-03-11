孕婦常擦具香味口紅保養品 恐提高新生兒過敏風險

國衛院11日公布研究指出，孕婦使用帶香味的保養品，恐提高新生兒的過敏性疾病風險。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳柏勳、陳清芳台北11日電）國衛院今天公布研究指出，孕婦使用口紅與化妝水、精油等帶香味的保養品，恐提高新生兒的過敏性疾病風險。建議孕期少用這類產品，以避免鄰苯二甲酸酯塑化劑影響胎兒。

研究提到，個人保養護理產品往往帶有聞起來舒服的香味；然而，即使是標榜純天然香氣的產品也可能添加使香味持久的「定香劑」，最常使用的定香劑成份是鄰苯二甲酸二乙酯（DEP）塑化劑。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所研究員王淑麗表示，過去研究發現，孕婦尿液中的塑化劑濃度與新生兒臍帶血中的濃度有關，顯示母親的塑化劑暴露對胎兒健康可能會有潛在影響，進而決定探討孕婦個人保養用品與懷孕期塑化劑暴露的相關性。

王淑麗研究團隊參考國際文獻，將個人護理用品分為留滯型（即免沖洗型）與沖洗型，調查2012-2015年期間台灣北中南東10家醫院1676位母親，就11種個人護理用品的使用習慣，分析前、中、後三個孕期的尿液中鄰苯二甲酸酯（DPE）代謝物濃度，搭配問卷調查。

研究成果發現，孕期使用非沖洗型的個人保養品，包含爽膚水、唇膏、精油，依照使用頻率不同，尿液中鄰苯二甲酸二乙酯（鄰苯二甲酸酯種類之一）的塑化劑代謝物（MEP）平均增加1成以上，精油等更高出2成。

雖然MEP在人體內不會累積，但追蹤研究顯示，MEP的暴露可能與胎兒未來罹患過敏性疾病有關，例如上呼吸道發炎、哮喘症狀、氣喘及肺功能下降等；至於對國人的影響，因目前研究的樣本數不足，留待日後驗證。

王淑麗說，許多研究已證實孕期暴露於鄰苯二甲酸酯，可能會干擾內分泌，建議孕婦應避免皮膚過度塗抹保養用品，少用口紅與精油薰香，每日保養品總類不超過6種，盡量避免使用具有香味的保養品。

研究團隊也建議，對於進入體內的塑化劑，由於已代謝為親水性物質，可以多喝白開水或運動流汗，均有助於經由尿液、汗液排出體外。

這項研究由王淑麗研究員與國立陽明大學、高雄醫學大學及慈濟大學合作研究，已發表在「整體環境科學」（Science of the Total Environment）期刊。（編輯：陳清芳）1080311