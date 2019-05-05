油價連8漲 6日起汽油每公升調漲0.2元

中油公司5日宣布，6日凌晨零時起汽油價格每公升調漲新台幣0.2元、柴油調降0.5元，國內油價連續8週調漲。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北5日電）中油公司今天宣布，6日凌晨零時起汽油價格每公升調漲新台幣0.2元、柴油調降0.5元，國內油價連續8週調漲，汽油累積漲2.3元，若以加滿油箱50公升計算，車主得多花115元。

調整後的參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.8元。實際零售價格以各營業點公告為準。

美國自5月起禁運伊朗石油程度趨嚴，並籲請石油輸出國組織OPEC配合增產，市場觀望OPEC下半年是否願意配合，買盤縮手導致本週國際原油價格走跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶71.21美元，較前週73.59美元下跌2.38美元，新台幣兌美元匯率貶值0.024元，國內油價依公式計算跌幅為2.53%。

不過，中油說明，國內油價連續幾週皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，未調足差價由台灣中油自行吸收，上週汽、柴油各有0.8元與0.1的價格由台灣中油吸收，因此，即使本週國際油價及7D3B週均價都下跌，仍需因應亞鄰最低價上限變動調整。

延續「先亞鄰、後平穩」原則，考量亞鄰最低價限制，本週汽油應調漲0.3元、柴油應調降0.4元，汽、柴油皆足額反映，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升30.4元，達油價平穩措施門檻，汽、柴油每公升由中油各吸收0.1元，調整後本週汽油零售價應調漲0.2元、柴油零售價應調降0.5元。

中油表示，今年截至4月底，中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足而自行吸收金額累計粗估約為16.7億元。

根據經濟部公布的油價平穩機制，當95汽油價格漲破30元大關時，中油將啟動平穩機制，每公升30元至32.4元，由中油吸收25%漲幅；95汽油每公升介於32.5至34.9元時，中油吸收50%漲幅。（編輯：林沂鋒）1080505