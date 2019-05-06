用APP盜領發票被秒逮 財政部籲勿以身試法

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）日前有民眾上傳中獎發票照，結果遭他人利用官方發票APP的線上領獎功能領走。對此，財政部表示，已找到盜領者，會將獎金物歸原主，強調APP設有身分認證機制，盜領一定查得到，呼籲不要以身試法。

財政部官方推出的「統一發票兌獎」APP去年12月20日上線，為便利民眾領獎，今年元旦開放「線上掃描領獎」功能。

一名上班族在臉書上傳中獎發票，沒想到拿發票去超商兌領獎金時，發現新台幣1000元獎金已被領走。到處詢問後得知，原來是有另一名男子，利用「統一發票兌獎」APP的線上掃描領獎功能，在沒有紙本中獎發票情形下，成功領走獎金。

財政部官員說明，使用「統一發票兌獎」APP的線上領獎功能，事先一定要經過身分認證並綁定金融帳戶，因此，很快便找到這名盜領者，將追回獎金，物歸原主，盜領獎金涉及刑事罪責，後續將由國稅局持續追蹤處理。

財政部官員呼籲，新增「線上掃描領獎」功能的本意在於便民，讓民眾在家也能線上領獎，不用為了領發票獎金特地出門跑一趟。針對發票兌領獎，一直都設有監控機制，若有出現重複領獎情形，一定會去了解。

官員表示，使用「統一發票兌獎」APP領獎，必須要通過身分及帳戶兩道認證機制，一有盜領情形絕對抓得到人，呼籲民眾不要以身試法。為避免類似情形發生，也建議民眾分享中獎喜悅同時，要遮起電子發票上的QR code，就可完全避免盜領情形。（編輯：張均懋）1080506