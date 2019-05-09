2020東奧紀念幣申購逾千人 台銀爭取增百枚金幣

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）台灣銀行日前獨家引進「東京2020奧運第一系列紀念金、銀幣」，由於申購反應熱烈，台銀向日本造幣局爭取，已再增加獲配金幣136枚、銀幣17枚。

2020奧運賽事將在日本東京舉辦，台銀獨家引進由日本造幣局鑄造，且經國際奧委會官方授權的「東京2020奧運第一系列紀念金、銀幣」，一款為「東京2020奧運第一系列心技體精鑄金幣」，售價新台幣4萬6880元，另一款為「東京2020奧運第一系列水泳精鑄銀幣」，售價4998元。

台銀僅各獲配金幣180枚、銀幣500枚，4月23日已開放民眾可上台銀官網申購，登記日到5月14日截止，並訂於5月22日抽籤；台銀統計，目前登記人數已逾千人。

由於申購反應熱烈，台銀表示，經極力向日本造幣局爭取，日前已獲同意各增加金幣獲配136枚、銀幣17枚，也就是金幣共有316枚、銀幣517枚可供民眾申購。

另一方面，台銀表示，5月2日開賣的「明仁天皇登基30週年紀念金幣」，全球僅限量發行3萬套，台銀獲配50套，在開賣第二天即銷售一空。（編輯：林孟汝）1080509