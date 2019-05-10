日本德國麻疹疫情續增溫 累計患者1377人

（中央社東京10日綜合外電報導）日本感染德國麻疹患者數有增加趨勢，進入今年累計已達1377人，由於孕婦感染德國麻疹有可能造成新生兒罹患先天性德國麻疹症候群，日本專家呼籲有意懷孕女性應再次接種疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，德國麻疹是會出現發燒及出疹等症狀的病毒性傳染病，孕婦一旦感染可能造成胎兒患有先天性德國麻疹症候群；今年埼玉縣和東京就有2名新生兒被診斷出先天性德國麻疹症候群。

國立傳染病研究所表示，根據全日本醫療機構回報數字，日本到4月28日止一週內共新增34名德國麻疹患者，今年累計患者數已達1377人。

從地區別來看，患者數最多的是東京448人，鄰近東京的神奈川縣及千葉縣，分別有168名及131名患者。

專家呼籲，有意懷孕的女性應再次接種疫苗，男性也應利用免費施打等方法積極接種。

川崎市健康安全研究所所長岡部信彥說，德國麻疹潛伏期逾2週，民眾如果在日前黃金週10天連假期間，曾赴國外流行地區被感染後回國，接下來大概就會出現症狀，讓德國麻疹有擴大流行之虞。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080510