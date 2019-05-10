蝶豆花缺安全性評估 北市衛生局建議別吃

（中央社記者陳怡璇台北10日電）蝶豆花飲品因其藍紫色的特殊外表越來越受歡迎，然而台北市衛生局表示，蝶豆花缺少食用安全性評估，建議別吃；此外蝶豆花因含有會促進子宮收縮的類黃酮，孕婦最好別碰。

蝶豆花為深藍色，蝶豆花茶則會因酸鹼值變色，多半被用於調色成藍紫色系的飲料，因為顏色特殊夢幻，成為受歡迎的飲品。然而台北市衛生局食品藥物管理科參議兼代科長王明理指出，由於蝶豆花缺乏食用安全性評估，建議不要吃。

王明理表示，食藥署對蝶豆花的規範為不能直接吃或是喝花朵本體泡的茶，但可以作為少量調色使用。台北市目前有4家飲料店使用蝶豆花來調色，品名包含「星空」等具象形容詞，或是直接點出主成分如「桑葚」等。王明理表示將請業者說明飲料成分與比例，如果蝶豆花不是主成分、只是拿來少量染色就沒關係。

不過，王明理說，蝶豆花內含會促進子宮收縮的類黃酮，孕婦不宜食用。此外，蝶豆花產地多位於南部或離島地區，但從未有人將蝶豆花以食品原料送至食藥署審查，如果有人販賣蝶豆花或以其為主原料的食品，將觸犯食安法第15條第1項第9款，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1080510