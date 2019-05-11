台北市女性吃得好篩檢少 乳癌發生率全國最高

（中央社記者張茗喧台北11日電）根據衛福部統計，每年有1.2萬人罹患乳癌。台灣癌症基金會進一步分析發現，台北市因飲食西化多、篩檢率低，發生率全國最高；屏東縣則因醫療資源不易取得，死亡率最高。

台灣癌症基金會今天舉辦「粉紅健走嘉年華」，呼籲女性重視乳癌威脅。根據衛生福利部最新癌症登記報告，每4分58秒就有一人罹癌，其中乳癌高居女性癌症發生首位，2016年新發病例高達1萬2672人，每天平均有35名女性受到乳癌侵襲。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘今天受訪時表示，台灣癌症基金會分析癌登數據發現，乳癌威脅南北有別，以發生率來看，台北市乳癌標準化發生率為87.46，即每10萬人當中有87.46人罹患乳癌，其次為新北市80.32，高於全國平均72.99。

不過，若從死亡率來看，則是屏東縣標準死亡率14.6高居全國之冠，台南市則為14.2，高於全國平均12.6。

賴基銘解釋，北部乳癌發生率高的主因在於吃太好，飲食上較多西化食物，但乳癌篩檢利用率僅約39.9%；南部縣市死亡率較高則是因為醫療資源較不易取得，有患者光是打化療就要長途跋涉2到4小時，且若乳癌復發，南部民眾警覺性也不如北部民眾。

賴基銘指出，統計也發現，45至49歲是乳癌發生人數最多的年齡層，愈來愈多女性在停經前就罹患乳癌，顯示年輕化趨勢加速，可能和女性愈來愈晚生育及環境荷爾蒙有關。

他強調，女性對於乳房攝影檢查有3大常見迷思，首先是認為自己在家觸診就足夠，但自我觸診檢查無法找到早期病灶，也無助降低癌症死亡率；其次是自認照過胸部X光了，不用做乳房攝影，但實際上胸部X光只能照到肺臟、肋骨、鎖骨，而不是最表層的乳房。

最後，很多女性認為沒有乳癌家族史，就不用過度擔心，但實際上有乳癌家族史患者僅占乳癌患者的1到2成，其餘則與飲食、生活環境等有關，尤其太晚生育、高油脂飲食、肥胖者、抽菸酗酒、有熬夜習慣、壓力大的人等，乳癌風險都會增高。

賴基銘建議，生活型態不健康如飲食高油、高熱量、肥胖以及有家族史的30歲到40歲女性，可自費接受乳房X光攝影檢查；40歲到44歲、有乳癌家族史者可接受國健署補助每2年一次的乳房攝影檢查；45歲以上女性則可每2年接受一次免費乳房攝影檢查。

賴基銘強調，有研究顯示，乳房攝影檢查可降低40%死亡率及30%晚期乳癌發生，是最有效的篩檢工具，有助於早期發現異常鈣化點和摸不到的乳癌，呼籲女性多運動、多吃蔬果、定期篩檢，降低乳癌的發生。（編輯：陳惠珍）1080511