與高中生對談 總統：我不當網紅只是做好總統責任

（中央社記者溫貴香、侯姿瑩台北11日電）總統蔡英文今天與高中生對談，提到經營社群平台，她說，她絕對不會當網紅，她的工作是做總統，總統有個責任，要讓國民都知道總統做了什麼。

今周刊下午舉辦「青春破框－蔡英文總統與高中生面對面論壇」，這是總統第四度參加活動，現場與會者高達600人，打破以往紀錄。教育部長潘文忠也到場助陣，總統興致昂揚，不僅脫稿致詞，還與主持人網紅博恩以及在場學生積極互動，現場歡呼聲與掌聲不斷。

總統指出，這次活動人多的原因，有3種可能選項，她要現場做出選擇。

第一是主持人不一樣；第二是今周刊3年有成，幫忙今周刊加油；第三「就是我啦，執政3年有成」，此話一出，現場響起熱烈掌聲，總統再問「一、二、三，要選哪一個？」同學們也很有默契喊三。

不過，總統也很幽默回答說，可見你們不是政客，因為政客會說「三個都對」。

總統表示，青春破框就是打破框架，過去3年政府做了很多以前總統都不敢做的事情也算破框，但做了很多破框的事情為何還是很多人有意見，或是不理解政府到底做了什麼？因此，她要二度破框，經營社群平台，直接找消費者、客戶告訴他們，政府做了什麼，這也是破框。

總統現場進行4項社群平台民調與學生們互動，詢問與會者有加入總統line的人請舉手，沒有的人請離場，現場又是一陣笑聲，總統炒熱活動氣氛之餘，還祭出特別獎。

話鋒一轉，總統說，有人批評總統近來當網紅，網紅不是她的專業，網紅的專業是博恩。

總統表示，這段時間做得最成功的一件事就是上博恩夜夜秀，facebook加上youtuber節目已經超過330萬人次觀看，她透露，每次在總統府召開隆重盛大的記者會，滿場記者報導的量都沒有330萬的量來得大。

總統說，過去3年政策破框，現在要跟群眾破框，不但請學生加入總統的社群網站，也請學生們的爸爸媽媽、阿公阿嬤加入總統的社群平台，蔡英文政府絕對不是守舊的政府，會檢討會反省，與時俱進，只有一個比較困難，就是不要強迫她改變服裝。

此外，社群媒體蓬勃發展，再次深化對民主價值的信仰，總統說，民眾用IG不用翻牆、政府不會審查貼文，因政府人力不夠，找到要處理的貼文比例不高，常常會事倍功半，如果覺得政府做得不夠好，可以在總統的社群平台留言告訴她。

「我們百萬訂閱的網紅也不會一夜被下架」，總統說，言論自由是社會最重要的價值，必須共同守護這個價值，不希望任何外部的力量傷害民主。

至於假訊息干擾，讓社會很不安，總統表示，政府要如何處理是很大挑戰，確保言論自由的同時也要確保假訊息不會干擾民主的運作，這是政府最大挑戰，正在積極想盡辦法維持民主社會的言論自由，不讓假訊息干擾民主的運作。（編輯：林淑媛／張均懋）1080511