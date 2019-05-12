台中榮總疥瘡群聚感染 18人投藥追蹤

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中榮總發生疥瘡群聚感染，台中市衛生局表示，指標個案自述罹患牛皮癬等，治療未改善，採檢確診為疥瘡。總計4名患者、14位護理師感染，已隔離投藥完成治療，現無新增個案。

台中市政府衛生局今天指出，1日接獲台中榮民總醫院通報，院內發生疥瘡群聚感染；2日偕同衛生福利部疾病管制署中區管制中心防疫醫生前往查訪。經查指標個案在2月住院時皮膚就有狀況，病人自述在外皮膚科看診時，看診醫生說是牛皮癬及乾癬。

衛生局表示，患者在住院期間也接受皮膚科治療，但因未見成效，採檢後在4月確診為疥瘡。院方立刻隔離照護治療，並找出相關接觸者。

疥瘡非法定傳染病，衛生局指出，院方在確診當下，立刻隔離照護，並啟動調查，另有3名病人、14位護理師被感染疥瘡。醫院立即投藥，包含外用內服，4月23日治療完畢，持續追蹤。目前沒有新增病患。

台中榮總表示，院內多位護理師照顧入院前已感染疥瘡的住院病人，經皮膚科醫師以標準處置施以藥膏治療，並緊急採購口服藥物給接觸者預防性投藥；部分先行購藥服用者，院方予以全額補助。（編輯：戴光育）1080512