護理師熱血投入精神科 盼社會更理解病人家屬苦

在第6屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮中獲頒閃亮新人獎的年輕護理師謝佩鈺，滿懷熱血投入精神科工作，陪伴病人從混亂到穩定，深刻體會到希望與感動，也盼社會各界能多給予精神病患者包容和支持。中央社記者陳偉婷攝 108年5月12日

（中央社記者陳偉婷台北12日電）28歲謝佩鈺從學校畢業就投入護理工作，且因喜歡聆聽分享，第一志願就是到精神科。謝佩鈺陪著病人從混亂到穩定，深知精神病人和家屬因病而苦，盼社會更多包容。

今天是國際護師節，謝佩鈺是今年第6屆優良暨資深典範護理人員「閃亮新人獎」得主之一。她從事護理工作5年，目前在桃園療養院服務，協助精神病人、藥酒癮者重回生活軌道。

謝佩鈺上午受訪表示，從以前就很喜歡聽人講話、分享生活，也很喜歡透過互動、彼此信任的感覺，本來打算從學校一畢業就走精神科，後來接受老師建議，先到內外科走一遭，更能應付各種臨床的狀況。

一開始家人對她選精神科感到憂心，刻板印象總認為精神病人比較「危險」，但謝佩鈺說，醫護都有防範的方法，且精神病人如果出現偶發的暴力行為，都是因為生病導致；反觀現今醫療現場，屢屢有民眾不耐久候出現暴力言行，比精神病人更可怕。

陪著病人從混亂到穩定，是謝佩鈺最大的成就感來源。她還記得，有一名男病人年紀跟她相仿，但有思覺失調症，又因物質濫用導致腦傷，生活自理功能盡失，無法如廁、進食，整日眼神空洞、無法言語，對周遭事物漠不關心。

這名病人有一個就讀小學的兒子，因媽媽已經離家，小孩平常都跟阿嬤相依為命，父子幾乎沒有互動。

隨著治療進展，病人慢慢恢復元氣，也能開口說簡單的話語。有一次，他跟醫療團隊說：「想回家…看兒子…他…生日…沒錢…沒禮物。」職能治療師就想出一個辦法，結合復健，讓他手做卡片，既可肢體活動，又可以達成送兒子禮物的心願。

謝佩鈺說，兒子收到病人的卡片時非常高興，父子關係也稍微得到修補，病人脫離急性期後，也因治療穩定可到長住型的復健機構療養。看著病人的進步，只有一路陪著走過的她能深刻體會到希望和感動。

謝佩鈺也說，許多人對精神科可能不了解或有刻板印象，但病人和家屬因為疾病常常受苦，需要社會大眾更多的理解和包容，當病友康復也才有足夠的力量重返社會。（編輯：陳惠珍）1080512