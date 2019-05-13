防疫深耕新南向 台灣助越南防結核病

衛生福利部疾病管制署13日起舉辦新南向結核病防治國際研習營，與14名越南專業人員分享結核病防治經驗，進行多面向的結核病研習與實務交流。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年5月13日

（中央社記者陳偉婷台北13日電）世衛估計，全球每年超過1000萬人罹患結核病，其中6成個案出自東南亞和西太平洋區，越南是結核病高負擔國家之一。疾管署舉辦國際研習營，協助越南防疫。

根據世界衛生組織估計，2017年全球超過1000萬人罹患結核病。其中約6成的結核病個案出自新南向國家所在的東南亞及西太平洋區域，越南也同時名列結核病及多重抗藥性結核病高負擔國家。

疾病管制署副署長莊人祥今天表示，新南向國家經貿及民間交流日益頻繁，因應結核病防治的跨境挑戰，同時分享台灣防治經驗，疾管署2018年曾舉辦新南向結核病防治國際研習營，深獲好評，今年再度舉辦，持續與越南進行交流與實務分享。

根據統計，台灣結核病新案發生率已逐年下降，2018年估計結核病新案數降至9180人，發生率已從2005年的每10萬人口73降至39。

莊人祥說，台灣的結核病防治成果值得和國際分享，包含多年來積極落實結核病都治（DOTS）計畫、高風險族群潛伏結核感染治療、多重抗藥性結核病醫療照護等防治策略，更積極推動山地原鄉結核病主動發現計畫、結核病易感族群及多重抗藥性個案的接觸者進行潛伏結核感染評估治療前驅計畫等。

此次研習營從今天開始至24日，參與人員為越南廣寧省衛生廳推薦的14名下龍市及錦普市結核病防疫夥伴，團員專業背景包含公衛、臨床、檢驗等不同領域。

全員將參與結核病防治研討會，並到台北市立萬芳醫院「多重抗藥性結核病醫療照護體系」及新北市政府衛生局參訪，並將分群到疾管署分區管制中心、檢驗及疫苗研製中心、萬芳醫院及衛生福利部胸腔病院，進行實務交流。

莊人祥說，透過實地參與，研習人員可深入瞭解台灣如何藉由中央、地方政府、醫界及民間資源的整合，進行結核病體系運作及防治工作推動。（編輯：陳清芳）1080513