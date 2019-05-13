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義美鮮乳好市多下架 桃市府檢驗結果20日出爐

最新更新：2019/05/13 17:36
有消費者在好市多購買義美鮮乳後，反映有變質、結塊的現象，遭好市多自主性下架。桃園市政府衛生局接獲通報後，也立即前往義美位於桃園市蘆竹區的製造廠查核。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年5月13日
有消費者在好市多購買義美鮮乳後，反映有變質、結塊的現象，遭好市多自主性下架。桃園市政府衛生局接獲通報後，也立即前往義美位於桃園市蘆竹區的製造廠查核。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年5月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）義美鮮乳傳出易變質、結塊，遭好市多自主性下架。桃園市政府衛生局今天表示，已針對工廠內同產線的留樣產品抽驗，並進行乳品衛生標準檢驗，初步報告預計在下星期一出爐。

日前有消費者在好市多購買義美鮮乳後，反映有變質、結塊的現象，全台好市多已先自主性下架義美鮮乳。義美食品公司昨天下午也發布聲明，因為義美好市多專售產品採速溫殺菌保留營養，稍有失溫就易酸敗、結塊，除加強管理外，也盼零售業、消費者共同維護品質。

衛生局食品管理暨檢驗科長張敬崴受訪表示，目前全台好市多都已全面自主性下架義美鮮乳，並接受退貨。衛生局在接獲通報後，也立即前往義美位於桃園市蘆竹區的製造廠查核，初步檢查，廠區內製程、殺菌紀錄、生產檢驗報告等都符合相關規定。

張敬崴表示，由於民眾客訴的變質產品，在退回至義美南崁廠後已過期無法檢驗，因此，衛生局對於廠內同產線的留樣產品，總共抽驗4件進行乳品衛生標準檢驗，包括酸度、生菌數、大腸桿菌以及大腸桿菌群等，初步報告預計在下星期一（20日）出爐，以釐清義美鮮奶品質疑慮。（編輯：李錫璋）1080513

有消費者在好市多購買義美鮮乳後，反映有變質、結塊的現象，好市多自主性下架。桃園市政府衛生局13日表示，已針對工廠內同產線的留樣產品抽驗，進行乳品衛生標準檢驗，初步報告預計20日出爐。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年5月13日
有消費者在好市多購買義美鮮乳後，反映有變質、結塊的現象，好市多自主性下架。桃園市政府衛生局13日表示，已針對工廠內同產線的留樣產品抽驗，進行乳品衛生標準檢驗，初步報告預計20日出爐。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年5月13日
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