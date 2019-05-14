獨家／台首件HPV疫苗受害救濟案 衛福部決定上訴

女學生Bella（化名）接種HPV疫苗後出現不適，向衛福部申請受害救濟被駁興訟。法院去年4月判女學生勝訴，衛福部應核准補償。（示意圖非當事人／中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北14日電）一名女孩接種HPV疫苗後出現自體免疫疾病，法院判決認定無法排除與疫苗的關聯性，衛福部應補償。衛福部審議小組評估後，認為科學證據認定兩者無關，衛福部決定提起上訴。

衛生福利部長陳時中13日已簽署公文，尊重審議小組委員的專業意見，衛福部將提起上訴。但也考量預防接種受害救濟的精神，應給予案家撫慰，請疾管署研議與對造和解的可能。

女學生Bella（化名）2016年注射第二劑二價人類乳突病毒（HPV）疫苗後，第6天出現關節痛等，診斷為發生幼年型特發性關節炎（Juvenile Idiopathic Arthritis）。衛生福利部預防接種受害救濟審議小組審定，Bella身體狀況與HPV疫苗接種無關，不予救濟，但給予醫療補助新台幣3萬元。

Bella提出行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，這是台灣第一件循求司法途徑求償的HPV疫苗個案。

台北高等行政法院日前宣判，撤銷審議小組審定無關的處分，並要求對個案的申請，應依判決的法律見解給予一定金額的行政處分。衛福部審議小組為此兩度召開臨時會議，並在2日會議中決定，建議衛福部提起上訴。上訴最後期限為14日。

不過，審議小組專家日前也舉行記者會說明，審議小組組成除醫界，也有其他領域的專業代表，審議結果公平公正，且參採國際文獻與世界各國的施打經驗，都沒有發現幼年型特發性關節炎與HPV疫苗相關，不能說全世界都認為施打HPV疫苗與此疾病無關，台灣卻要認定成有關係。

審議專家也指出，專業審查意見應被法院參採，而非隨意推翻，否則日後相關案件恐難審議。也有專家認為，此判例一出，可能讓家長誤會疫苗有危險而拒絕施打，反讓孩子未來受害。

據了解，不少審查委員在法院判決結果出爐後都大感疑惑，認為法院完全不採納委員提供的文獻參考資料，且判決理由難以令人信服，並不尊重醫學專業判斷。

另一知情人士表示，衛福部決定上訴，屆時可能出現兩種結果，一是最高行政法院維持判決，駁回衛福部上訴；另一是推翻原判決，發回更審或直接宣判。但若在審判過程中衛福部與對造有意和解，可合意停止訴訟程序。

長期關心Bella案的台灣女人連線常務理事黃淑英受訪時表示，衛福部確有上訴傾向，但她認為這是「醫療專業的傲慢」，醫師宣稱是專業判斷，但並沒有顧及倫理，也忽視病家已因疾病受苦、還要花很多時間參與官司訴訟；如果又上訴，對案家再度造成傷害。（編輯：戴光育）1080514

HPV小百科 HPV（Human Papillomavirus）人類乳突病毒是一種DNA病毒，主要透過性接觸傳染。HPV已知100多種類型，可分為高危險型和低危險型。

高危險型除了容易導致子宮頸癌外，也可能造成其他如頭頸癌、咽喉癌、陰道癌、肛門癌、陰莖癌等癌症。可施打HPV疫苗來預防子宮頸癌。

低危險型病毒則可引發尖形濕疣，也就是俗稱的菜花。