剪不斷的緣分 寄養家庭與腦麻兒共譜暖心故事[影]

衛生福利部15日舉行「說好了，我們打勾勾」招募寄養家庭微電影首映會，寄養家庭代表劉慧美表示，以前因擔心難照顧、排斥收腦麻兒，但一名腦麻兒母親驟逝，她一時心軟，一帶就帶了9年。中央社記者陳偉婷攝 108年5月15日

（中央社記者陳偉婷台北15日電）寄養家庭劉慧美以前因擔心難照顧、排斥收腦麻兒，但一名腦麻兒母親驟逝，她一時心軟，一帶就帶了9年。劉慧美說，以前總覺得她是孩子的貴人，但回過頭看，小孩才是她的貴人。

當孩子原生家庭發生重大變故，或生父母因嚴重疏忽或虐待等因素不適合教養子女，社工將孩子安置在其他較適合的家庭，稱為寄養。目前台灣約有千個寄養家庭，但寄養家庭的穩定成長和招募成為近年挑戰。

寄養家庭代表劉慧美今天受訪時表示，她從民國96年投入寄養家庭工作，一開始只是想幫忙家扶基金會，當時他們在找願意帶高風險家庭孩子的保母，但又無力支付太高的保母費，她一聽就決定幫忙。一直等到自己的小孩都大了，才真正成為寄養家庭。

劉慧美說，因她過去曾在社福單位照顧過重障孩子，知道照顧腦麻兒非常辛苦、壓力又大，她沒有足夠的照顧技能，起初就跟家扶講明，她不願接腦麻兒。

該來的緣分就是擋不住，一名腦麻兒因寄養家庭狀況，暫時到劉慧美家寄住。劉慧美因緊張，半夜常要起床查看孩子還有沒有呼吸，深怕照顧出問題，也三番兩次催促社工快把孩子帶走。但就在孩子的媽媽準備來帶走孩子時，半路遇到車禍，當天就往生。

劉慧美再也說不出「把孩子帶走」，因為她知道，一旦她不接，孩子只能被送到機構安置。她心裡捨不得，只好跟社工說，如果有新的寄養家庭，再來把孩子帶走。沒想到，一路帶到現在，一帶就帶了9年。

照顧腦麻兒不只是辛苦的體力活，也非常費心思。為了帶孩子接受早療、上學，劉慧美每天揹著孩子上下老舊公寓的樓梯，一直揹到去年，孩子學會上下樓梯了，她才稍微輕鬆些。但說起辛苦之處，她也僅是爽朗地笑說，「我以前在工地揹鋼筋習慣了」，並不以為苦。

為照顧好孩子，劉慧美不斷上課、精進特殊兒童的照護技巧，也因此變成相當專業的保母，家長都非常放心。她發現，自己現在能在保母工作熠熠發光，是腦麻孩子帶來的禮物。

劉慧美說：「以前我都認為我是孩子的貴人，但現在想想才知道，這個孩子是我的貴人。」也因為一直陪著孩子學習、成長，讓她開玩笑地說：「以後都不用擔心會失智。」

劉慧美表示，一路走來真的很多心酸，寄養家庭們聚在一起時也會吐苦水，抱怨孩子很難教、錢很難賺等。但儘管辛苦，大家卻都有共識，成為寄養家庭是一條很棒的路。

另一個寄養家庭代表何思辰則說，一開始為了助人，投入寄養家庭工作，但孩子來了之後，因衛生習慣不太好，讓有潔癖的她很痛苦，也覺得寄養工作跟想像的不一樣。

何思辰說，她一度掙扎「是不是不要做了？」但又捨不得把孩子送走，擔心造成更大的傷害。她向上帝禱告，上帝給她的話語是「妳愛他就好了」，她頓時領悟，有愛就能堅持，也不用害怕困難。一路走到現在，看到孩子的成長讓她很欣慰。

衛生福利部下午舉行「說好了，我們打勾勾」招募寄養家庭微電影首映會，影片呈現寄養家庭的大愛無私，讓暫時與親人分離的孩子能獲得溫暖的寄養家庭支持，也呼籲社會大眾熱情加入寄養家庭的行列。

衛福部長陳時中致詞時表示，到寄養家庭的孩子常因原生家庭的狀況而心靈破碎，寄養家庭要付出更多的愛心、耐心，和孩子建立關係，非常不容易，也值得敬佩。政府會給更多元的支援，也希望地方政府能提高寄養安置費，讓寄養家庭無後顧之憂。

有意願申請擔任寄養家庭者，年齡只要符合25歲至65歲間，有固定收入，足以維持家庭生活，並具有照顧小孩的能力，經審核通過，都有機會加入寄養家庭，成為受虐失依孩子堅定的後盾。（編輯：張雅淨）1080515

影片來源：太乙廣告 YouTube頻道