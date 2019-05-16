香港爆發鼠傳人E肝 台灣無病例別恐慌

香港有鼠傳人E型肝炎疫情，衛福部疾管署副署長羅一鈞16日表示，全球人類鼠傳人E型肝炎病例共計6例，香港就占5例，台灣目前沒有病例，民眾不用恐慌。中央社記者陳偉婷攝 108年5月16日

（中央社記者陳偉婷台北16日電）香港有鼠傳人E型肝炎疫情，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，全球人類鼠傳人E型肝炎病例共計6例，香港就占5例，台灣目前沒有病例，民眾不用恐慌。

羅一鈞上午在臨時記者會中表示，根據媒體報導，香港衛生防護中心在5月14日公布新增3例人類感染鼠傳人E型肝炎案例。個案為67歲至81歲男性且有長期慢性疾病，其中1例住院並已死亡。另2例症狀較輕，其中一人據稱今年1月來過台灣、2月曾到韓國。

香港大學醫學院微生物學系教授袁國勇2018年9月發表全球人類首例鼠傳人E型肝炎案例，個案為曾接受肝臟移植手術的56歲男性，其後經回溯性檢驗於11月確診第2例，個案為70歲女性，治療後已經痊癒，經調查住家附近都有鼠患。

鼠E肝病毒於2010年在德國的鼠類首次發現後，美國、中國大陸、越南、印尼、英國皆曾於鼠類檢出。

羅一鈞表示，全球人類確診鼠傳人E型肝炎病例共計6例，包含香港5例及加拿大1例（自非洲境外移入），台灣現在還沒有人類病例報告。

疾管署使用袁國勇團隊及日本國立感染症研究所（NIID）建議的檢驗方法，分析國內今年送驗的E型肝炎及未定型肝炎陰性檢體50件，迄今未發現有陽性反應的檢體，將持續監測國內外疫情。

至於香港病例曾到過台灣，羅一鈞表示，E型肝炎的潛伏期為15到64天，目前還不清楚這名曾到過台灣、韓國的香港民眾旅遊史，且到過台灣也不代表會造成進一步的傳播。如果到台灣的時間和潛伏期不符，也可排除是在台灣感染，會持續跟香港詢問詳細資料。

鼠E肝與一般病毒性肝炎症狀類似，如發燒、倦怠、嘔吐、噁心、食慾不振、黃疸、但嚴重可能會肝衰竭，甚至要肝臟移植。一般健康者若感染死亡率千分之一，但若懷孕後期女性感染，死亡率可能高達2成。

不過，羅一鈞也說，台灣民眾不用恐慌，但若要前往香港或有鼠E肝疫情的地方，要注意飲食衛生，避免跟鼠類接觸，別去老鼠容易出沒的地方，如菜市場等。

羅一鈞說，鼠傳人E型肝炎可能感染途徑為接觸帶病毒鼠類的排泄物、食用受汙染的食物，或遭鼠類咬傷感染，全球目前無人傳人病例發生，建議民眾出國旅遊應注意飲食衛生並注意環境清潔、避免接觸鼠類；也請醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並通報疾管署檢驗。（編輯：管中維）1080516