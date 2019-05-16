研究：染肝炎心臟病風險增 C肝比B肝更要命

長庚醫院16日舉辦記者會指出，最新研究發現，肝炎患者比一般人更容易罹患心血管疾病，而且C肝患者比B肝患者風險高1.3倍、死亡率更高1.48倍，提醒C肝患者應留意胸痛、胸悶等心血管疾病症狀。（長庚醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年5月16日

（中央社記者張茗喧台北16日電）長庚醫院最新研究發現，肝炎患者比一般人更容易罹患心血管疾病，而且C肝患者比B肝患者風險高1.3倍、死亡率更高1.48倍，提醒C肝患者應留意胸痛、胸悶等心血管疾病症狀。

長庚醫院今天舉辦記者會公布這項研究結果，長庚醫院心臟內科系主治醫師吳健嘉說，根據過去研究，高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸都是動脈粥狀硬化的重要危險因子，血液中的脂肪、糖分等有害物質會攀附在血管壁上，導致血管狹窄、阻塞，最後釀成心血管疾病。

不過，吳健嘉指出，這類患者在臨床上有將近一半都沒有三高、吸菸等危險因子，近年愈來愈多國際研究也證實，慢性病毒感染也會增加血管血栓的風險，恐誘發動脈粥狀硬化心臟病；反觀台灣，堪稱「國病」的肝病可能成為最大威脅，根據流行病學調查，全台約有171萬名B型肝炎帶原患者，相當於每5至6位成年人當中就有1人，而C型肝炎帶原者約有77.4萬名，盛行率大約為4.4%。

長庚研究團隊利用健保資料庫，分析2000年至2012年的1.2萬名B、C肝炎患者，平均追蹤期間超過6年半，發現肝炎患者罹患心血管疾病風險、死亡風險都比一般人略高。

值得注意的是，C肝患者發生急性冠心症、急性缺血性中風的風險比B肝患者高出1.3倍以上，死亡率更比B肝患者高出1.48倍，研究成果已刊登於1月的國際期刊「動脈粥狀硬化」（Atherosclerosis）。

吳健嘉解釋，感染B、C肝炎引發的發炎反應和三高疾病一樣，會造成血管壁損傷，並導致血管平滑肌細胞增殖和氧化脂質沉積，都和動脈粥狀硬化有密切關聯；過去法國、澳洲、義大利等國的研究都發現，C肝患者心血管疾病死亡率是B肝患者的2至5倍，以此推斷C肝的發炎程度比B肝更嚴重。

此外，長庚研究團隊發現，慢性C肝患者發生嚴重心律不整的風險是B肝患者的1.77倍，即心臟發電處產生放電異常，造成具有症狀的心搏過緩性心律不整的臨床症候群，必要時並須安裝心臟節律器，研究成果也已刊登於2019年4月國際期刊「心臟病學期刊」（Journal of Cardiology）。

長庚醫院心臟內科系主任褚柏顯提醒，C肝患者不論是心臟疾病風險、死亡率都比B肝患者高，因此C肝患者如有胸痛、胸悶及疑似中風症狀，在疾病篩查、處理及治療上應更積極。（編輯：管中維）1080516