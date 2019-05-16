誠品日本首店設計曝光 姚仁喜融合台日美學

誠品生活16日公布日本首家據點「誠品生活日本橋」的空間設計，書區以日式經典模矩與序列元素，構成結構層次清晰的迴字廊道，搭配日式暖簾，創造寧靜和諧氛圍。圖為店景示意圖。（誠品生活提供）中央社記者吳家豪傳真 108年5月16日

（中央社記者吳家豪台北16日電）誠品生活在日本開展的首家據點「誠品生活日本橋」將於9月下旬開幕，今天首度公布空間設計及營運內容，全店由台灣知名建築師姚仁喜設計，融合台日美學文化。

誠品2012年首度跨足香港、2015年起在大陸先後開展誠品生活蘇州、誠品生活深圳，2019年開展的誠品生活日本橋則是首次邁出華人社會。

誠品發布新聞稿指出，姚仁喜以日本橋歷史文化與江戶精神為靈感，運用「古今交錯、新舊融合」概念演繹。誠品生活日本橋以閱讀為核心，規劃30米長「文學長廊」串接品茶、料理實演、工藝手作等多元豐富的文化體驗，期能打造生活與閱讀的Cultural Wonderland。

誠品表示，姚仁喜曾創作經典的24小時誠品敦南書店與大陸首店「誠品生活蘇州」，作品概念饒富深意。此次以日式空間經典的模矩與序列元素，構成結構層次清晰的迴字廊道，搭配質地柔軟的日式暖簾，為書區創造出寧靜和諧的空間秩序。

誠品此次攜手根基深厚的日本百年書店有隣堂，以職人觀點選書，書區將以日文書為主，並規畫「專科本棚」聚焦深化，也精選推薦中文作品與外文書，並將與日本、兩岸華文作家及職人定期合作策展及講座活動，期盼在多元的日本閱讀市場呈現獨特閱讀觀點。

此外，誠品更攜手台灣茶王德傳茶莊、台菜料理富錦樹、百年餅店郭元益及誠品生活文創平台expo等逾50個台灣品牌一同赴日，未來expo在誠品生活日本橋將以文創平台角色，持續推動台日文化創意對話交流。誠品生活日本橋也邀請擁有逾600萬種作品、集結逾13萬名日本文創工作者的平台Creema進駐。（編輯：張均懋）1080516