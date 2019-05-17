特戰兵驕傲 秦良丰誓言重回跳傘行列

107年漢光演習預演跳傘時自高空墜落的特戰兵秦良丰（前），經一年的醫治復健，17日已能藉著助步器行走，展現堅強毅力。他說，心中最渴望重返特戰兵行列，重新嘗試跳傘。中央社記者陳朝福攝 108年5月17日

（中央社記者陳朝福高雄17日電）去年在漢光演習預演跳傘時自高空墜落的特戰兵秦良丰，經過一年的醫治復健，今天藉由助步器自行行走，出席醫院舉辦的週年感恩活動。他說，最渴望重返特戰兵行列，想重回跳傘。

陸軍航空特戰指揮部去年5月在台中清泉崗基地執行反空降的跳傘操演，當時秦良丰搭乘C-130運輸機飛達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足而直接落地。

秦良丰落地後，出現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經台中童綜合醫院急救後生還；去年6月，轉送台北三軍總醫院住進加護病房；去年8月，從加護病房轉至一般病房；今年3月5日，自台北三總轉院到國軍高雄總醫院繼續醫治及復健。

秦良丰去年底晉升為下士，轉院進行後續治療及復健狀況良好。國軍高雄總醫院今天舉辦週年感恩活動，秦良丰在父母、妹妹及女友陪伴下，滿心感恩地切下蛋糕，並接受醫護人員祝福。秦良丰雙親對於兒子的堅強，數度激動拭淚。

107年漢光演習預演跳傘時自高空墜落的特戰兵秦良丰（前右2），經一年的醫治復健，17日在家人陪同下，滿心感恩地切下蛋糕，接受醫護人員的祝福。中央社記者陳朝福攝 108年5月17日

秦良丰是在助步器協助下，自行慢慢走進活動會場。他露出招牌的潔白牙齒及靦腆笑容，咬緊牙一步一步地前進。醫護人員建議他先坐輪椅休息一下，但他堅持走下去，展現的堅強毅力。

走進會場短短10幾公尺的路，秦良丰是花了近一年的醫治、復健努力才能自力行走完成。當他走到定位後，全場響起熱烈掌聲。

秦良丰的父親秦天人代表致詞時，數度哽咽。他說，孩子受傷後的醫治復健期間，每天都帶給他煎熬，但也由於孩子永不妥協、絕不放棄的毅力，每天也都帶給他奇蹟與期待，他誠摯地感謝醫療團隊及各界協助。

秦天人也與秦良丰約定，待復健狀況許可後，將親自到曾救治的三軍總醫院及童綜合醫院，用「親自走回去致謝」。

秦良丰目前每天進行8小時的復健課程，醫護人員表示，秦良丰面對復健訓練不以為苦，還經常笑說要繼續做，讓醫護人員與協助心理復健的社工都很喜歡這個陽光帥男孩。

國軍高雄總醫院神經外科主治醫師歐建佑指出，秦良丰的受傷情形及程度少見，但這個年輕人受傷後的正向開朗更罕見。秦良丰日後要游泳或要再跳傘，機會很大，對秦良丰很有信心。

秦良丰受訪時表示，復健的過程難以言喻，但咬緊牙就好了，很感謝大家。特戰兵勇猛驃悍的堅毅精神，讓他誓言在復健治療後，要重返特戰行列，他想要突破自己，重新嘗試跳傘。（編輯：戴光育）1080517