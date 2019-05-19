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汽油20日起調漲3角 95無鉛創今年新高

最新更新：2019/05/19 13:26
中油19日宣布，20日凌晨零時起汽油每公升調漲新台幣0.3元、柴油調漲0.4元，（中央社檔案照片）
中油19日宣布，20日凌晨零時起汽油每公升調漲新台幣0.3元、柴油調漲0.4元，（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）波斯灣局勢緊張，推升國際原油價格，中油今天宣布，20日凌晨零時起汽油每公升調漲0.3元、柴油調漲0.4元，95無鉛汽油30.4元，創下今年來新高價。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27元，實際零售價格以各營業點公告為準。

國內汽油價格自3月以來，連續8週調漲，而汽柴油價格在13日小降0.2元，讓開車族暫時鬆一口氣，不過，中油今天宣布，20日起汽油價格調漲0.3元，相較3月初95汽油每公升28元，目前累積上漲達2.4元，若車主加滿50公升油箱，要多付120元。

沙國油輪遇襲使中東局勢持續緊張，而美中兩國提高彼此進口商品關稅作為貿易報復手段，助漲助跌因素交錯影響，國際油價漲多跌少。本週調價指標7D3B週均價為每桶71.79美元，較前週70.02美元上漲1.77美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.222元，國內油價依公式計算漲幅為2.61%。

中油指出， 以「先亞鄰、後平穩」調價原則，經考量亞鄰最低價，汽、柴油應分別調漲0.5元及0.6元，調整後的95無鉛汽油價格為每公升30.6元，超過30元部分再依油價平穩措施，由中油吸收25%，汽、柴油每公升應各吸收0.2元，調整後汽、柴油零售價應分別調漲0.3及0.4元，汽、柴油仍各有0.2元的價格由中油先行吸收。（編輯：鄭雪文）1080519

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