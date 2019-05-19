嚴防豪雨釀災 中央應變中心明早二級開設

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）中央氣象局表示，鋒面即將通過台灣，19、20日各地可能降下豪雨，經濟部表示，為了防範大雨造成災害，將在明天上午7時30分，二級開設水災中央災害應變中心，全面戒備。

前波鋒面造成北台灣降下豪雨，新竹及桃園多地傳出低漥地區淹、積水。根據中央氣象局預報，受鋒面通過影響，各地天氣不穩定。台灣19日受西南風影響，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨。20日各地將轉為陣雨或雷雨的天氣，西半部及東北部地區有可能降下大雨或豪雨。

經濟部水利署發布新聞稿表示，為加強應變能力，水利署在今天下午3時提升為二級應變小組，以掌握水情與災情，經濟部將在今天晚上9時提升至二級應變小組，並於明天上午7時30分鋒面到達前，二級開設水災中央災害應變中心。

水利署表示，為了強化中央與地方合作防災，水利署已與各地水利首長聯絡，並通報地方政府加強水門、河道檢視，預先放空滯洪池，預留滯洪空間，降低淹水災情發生可能性。

水利署提醒，民眾可透過水利署水情App、防災資訊服務網（http://fhy2.wra.gov.tw）等即時掌握資訊，低窪地區民眾注意淹水警戒，預做準備減少損失。（編輯：鄭雪文）1080519