止痛藥苯若卡因恐釀嚴重疾病 2歲以下嬰幼兒禁用

（中央社記者張茗喧台北20日電）近年有美國家長將含有「苯若卡因」止痛藥成分口內膏，用於紓緩寶寶長牙疼痛，恐釀罕見但嚴重的不良反應。食藥署今天宣布，含苯若卡因成分的藥品將全面禁用於2歲以下嬰幼兒。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過新聞稿公布此訊息，食藥署簡任技正黃琴喨受訪時表示，苯若卡因（benzocaine）成分具有局部麻醉、鎮靜的效果，民國60年開始就核准用於胃藥，另也用於胃潰瘍、腸胃炎、內外痔、成人用口內膏等藥品，使用範圍相當廣，國內有62張藥物許可證，其中包含處方藥以及非處方藥。

黃琴喨說，早年國際間研究發現，苯若卡因可能和血液裡的鐵分子結合，使血紅素無法把氧氣輸送到全身，造成組織缺氧、壞死，恐引起罕見但嚴重的變性血紅素血症（methemoglobinemia）不良反應，且用於兒童的風險更高。

為此，食藥署101年跟進美國、加拿大作法，要求該成分藥品應於「注意事項」加註「除非在醫療專業人員的建議及監督下，該類藥品勿使用於2歲以下之嬰幼兒」；不過，美國近年發現，有父母疑似將含此成分的口內膏用於寶寶的牙齦，紓緩寶寶長牙的疼痛感，因此去年下令禁止用於2歲以下嬰幼兒。

黃琴喨指出，目前國內雖然沒有接獲使用此成分藥品導致變性血紅素血症的案例，但考量孩童用藥安全，經藥品安全評估諮議小組討論後，決定跟進美國作法，公告該成分藥品禁止使用於2歲以下嬰幼兒。

黃琴喨強調，醫師處方或藥師交付該成分藥品時，應告知病人或其照護者，該成分藥品禁止使用於2歲以下嬰幼兒，且貯放此類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，以免誤用。

此外，也應提醒病人或其照護者，用藥期間如出現皮膚、嘴唇及甲床顏色呈現蒼白、灰色或藍色、呼吸急促、虛弱、意識混亂、頭痛、頭暈、心跳加速等症狀，應立即就醫。（編輯：管中維）1080520