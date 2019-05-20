金包里二媽回野柳媽祖洞 上千信眾冒雨參與

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市今天上午下起大雨，但澆不熄媽祖信眾熱誠的心，在新北市長侯友宜扶鑾起駕後，在上千信眾接力傳接下，冒雨熱鬧完成「金包里二媽回野柳媽祖洞」的海岸行腳祈福活動。

「北海岸傳奇媽祖文化祭主活動-金包里二媽回野柳媽祖洞」活動今天冒雨盛大登場，侯友宜與慈護宮董事長游忠義點燃起馬炮，為二媽神轎扶鑾起駕。

雖然大雨不斷，仍阻止不了虔誠信徒冒雨接力傳接「出巡媽」。廟方為維護信眾安全，首次在野柳地質公園停車場搭設的臨時遮雨棚進行祭典，祭典後待雨勢稍緩時再由廟方人員抱二媽進入地質公園海蝕平台進入海蝕洞，完成今年二媽回娘家行腳活動。

游忠義說，每年金山媽祖遶境出巡後，隔天（農曆4月16日）海岸退潮時，會恭請金面二媽回到昔日野柳海蝕洞作客，是全台唯一配合年度最大潮退舉辦的宗教慶典。

他表示，今年適逢建廟210週年，特別打造鑾椅，首度讓信眾在廟內護衛隊陪同下，徒手接力傳接「出巡媽」，一起陪二媽回娘家。

民政局表示，金山慈護宮建廟210年，當初媽祖神像漂流海上擱淺於野柳海岸邊海蝕岩洞後被發現供奉，因此，此一岩洞被尊稱為「媽祖洞」，廟方每年舉辦的遶境出巡及二媽回野柳海蝕「媽祖洞」，不僅是新北市公告的無形文化資產，更是遠近馳名的媽祖遶境盛會之一，今年吸引上千信眾參加活動。（編輯：李錫璋）1080520