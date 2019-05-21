彰化屏東肉圓誰第一 立委叫陣蘇貞昌來PK

（中央社記者陳俊華台北21日電）民進黨立委洪宗熠、黃秀芳今天在立法院舉行彰化肉圓推廣活動，洪宗熠大力推薦彰化肉圓是第一名，還向先前推薦屏東肉圓的行政院長蘇貞昌叫陣，來一個肉圓PK賽。

民進黨立委洪宗熠、黃秀芳上午在立法院舉行彰化肉圓推廣活動，立法院秘書長林志嘉、行政院農業委員會副主委陳駿季、審計部審計長林慶隆、民進黨立委尤美女、陳靜敏、李麗芬等人也到場，並帶來彰化市的「阿璋肉圓」、北斗鎮的「肉圓瑞」。

林志嘉致詞時表示，最近非洲豬瘟在中國肆虐，現在已經傳到香港，對台灣隨時都有威脅，希望肉圓等豬肉製品能免於非洲豬瘟，也盼消費者繼續支持彰化肉圓，並珍惜台灣現在還沒被非洲豬瘟侵襲，要更加把關，將非洲豬瘟杜絕在台灣之外，讓豬肉製品能安全地提供給消費者。

陳駿季說，不要小看肉圓，肉圓帶動的是整個農業的產業鏈，包括最核心的豬肉、竹筍、香菇等，台灣香菇一年產值大約新台幣120億元；最近農委會推動在地食譜，透過食材了解，找到安全生產的農民，食品推廣都直接、間接地支持農業。

洪宗熠表示，彰化肉圓來到立法院，今年初蘇貞昌在臉書說台灣最好吃的肉圓在屏東，「我很有意見」，彰化肉圓第一名，彰化養的豬非常多，肉圓是最好吃的，希望蘇院長有空可以吃看看，「可以來一個正式的PK賽」。（編輯：林興盟）1080521