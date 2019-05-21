南韓防非洲豬瘟 6月起帶疫區豬肉入境罰500萬韓元

南韓宣布，6月1日起旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉入境，第一次違規者處以500萬韓元（約新台幣12萬3400元）。圖為首爾仁川機場。（圖取自維基共享資源網頁；作者Ken Eckert ，CC BY-SA 4.0）

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）外交部今天表示，韓國為防堵非洲豬瘟入侵，宣布自6月1日起實施新檢疫措施，旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉入境，第一次違規者處以500萬韓元（約新台幣12萬3400元）。

外交部領事事務局副局長蔡幼文在外交部例行新聞說明會表示，為防堵非洲豬瘟，民眾常去旅遊的日本、韓國等國近日採取防疫措施。其中，韓國為防堵非洲豬瘟入侵，6月1日起實施新檢疫措施。

她指出，韓國政府宣布自6月1日起，赴韓旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉入境，第一次違規者處以500萬韓元（約新台幣12萬3400元），第2次違規者處以750萬韓元（約新台幣18萬5100元），第3次違規者處以1000萬韓幣（約新台幣24萬6800元）。外交部提醒民眾赴韓旅遊時務必注意配合，以免受罰。

另外，日本政府為防範非洲豬瘟，也對旅客攜帶肉品入境祭出重罰。日本台灣交流協會日前表示，自4月22日起若攜帶肉品等畜產品入境日本，最高將可罰100萬日圓（約新台幣27.9萬元）或3年徒刑。

此外，蔡幼文呼籲，國內民眾前往台灣護照持有者享有免簽待遇的國家時，切勿從事與觀光、旅遊等免簽目的不符的活動，以免被拒絕入境。她舉例，近期就發生3起台灣人赴紐西蘭，因從事與免簽目的不符的活動，被拒絕入境的案例。

她提醒，民眾赴海外旅遊時，務必購買足額海外突發疾病傷害醫療險，以防萬一。領務局常接到駐外館處回報台灣旅客出國前未購買適當醫療保險，在海外遭遇意外或發生疾病，須負擔鉅額醫療費用對當事人造成沉重財務負擔的案例。（編輯：郭萍英）1080521