國際踩舞祭更名舞蹈嘉年華 體現狂歡慶祝精神

台中市去年舉辦國際踩舞祭，吸引國際舞團來台參與，今年市府更名為「台中國際舞蹈嘉年華」，引發綠營市議員質疑活動內容不變，是否真有更名需要。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 108年5月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市舉辦國際踩舞祭，吸引多個國際舞團來台參與，今年更名「台中國際舞蹈嘉年華」，市議員質疑活動內容不變，為何要更名，中市府表示，體現嘉年華狂歡慶祝精神。

台中市政府說，連續3年舉辦「台中國際踩舞祭」，今年將延續踩舞祭精神，舉辦「台中國際舞蹈嘉年華」，引發民進黨多位市議員不滿，質疑為何改活動名稱。

市議員周永鴻指前市府舉辦「國際踩舞祭」，邀請日本、越南、南太平洋島國等多個國際舞團來台參與，吸引超過45萬人次到台中旅遊，觀光效益破億元，為何要更名。

觀旅局長林筱淇說，更名是為讓活動更國際化，活動內容更豐富。

市議員江肇國表示，依據觀旅局專案報告，踩舞祭更名舞蹈嘉年華，目的是促進台灣本土舞蹈特色植根在地，現又說讓活動更加國際化才更名，說詞反覆。

市議員張家銨說，盧市府不斷更改活動名稱，內容卻不變，態度不可取；市議員曾朝榮指好的政策應該延續，不應一再屏棄前朝政績。

觀旅局表示，為提升城市能見度，延續「台中國際踩舞祭」精神，舞蹈推廣觀光主軸不變，舉辦「台中國際舞蹈嘉年華」，邀請國際知名舞蹈團體到訪交流，也促進活動本土化，將邀請全台學校舞蹈相關科系社團與表演團體共襄盛舉，融入更多本土特色作表演背景，體現「嘉年華」狂歡慶祝精神，吸引國內外觀光客。（編輯：翁翠萍）1080521