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統一發票開獎2/10

別與統一發票大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

最新更新：2019/05/22 10:20
108年1-2月期統一發票還有5張千萬中獎發票及3張200萬中獎發票無人兌領，財政部提醒在7月5日前領獎。（中央社檔案照片）
108年1-2月期統一發票還有5張千萬中獎發票及3張200萬中獎發票無人兌領，財政部提醒在7月5日前領獎。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）3-4月期統一發票即將在本週六開獎，但1-2月期還有5張千萬中獎發票及3張200萬中獎發票無人兌領，其中一張在台北車站買3個台鐵便當就中千萬，財政部提醒在7月5日前領獎。

今年1-2月期統一發票共開出20張千萬特別獎中獎發票，已有15張兌領，不過有5張得主遲遲未現身。

財政部說，未領發票中，有兩張獎落台北市，一張為統一超商台北市士林區「天真門市」開出的470元發票，購買物品包括法式純乳奶茶、菸品以及遊戲點數GASH POINT。另一張則由位於台北車站的台鐵便當開出，消費金額241元，購買品項為3個鐵路便當加塑膠袋。

其餘3張未領千萬發票，開出店家則分別位於台中及高雄。台中那張，由愛買台中復興店開出，花2496元在佐丹奴購買一件褲子。另外兩張則都是手開式發票，一張為公司位於高雄的電視購物台所開出的1980元食品、民生用品發票，另一張為高雄網拍業者開出的290元服飾發票。

此外，今年1-2月期200萬特獎中獎發票則開出11張，目前下3張還沒領，一張為頂好台北陽明山門市開出的241元發票，購買物品包括青菜、香蕉等，一張是台灣中油台中市重光站開出的172元95無鉛汽油發票，一張為雲林縣斗南鎮中山路55號世唯烘焙坊開出的142元白土司及麵包發票。（編輯：鄭雪文）1080522

108年1、2月期統一發票千萬元特別獎號碼為00106725，還有5人未領獎。（中央社製圖）
108年1、2月期統一發票千萬元特別獎號碼為00106725，還有5人未領獎。（中央社製圖）
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