颱風每年襲台逾4次 內政部列10大防災須知

（中央社記者王承中台北22日電）內政部消防署副署長江濟人今天表示，近10年平均每年有4.7次颱風襲台，共造成729人死亡，消防署整理包含隨時注意氣象資訊、預作停水停電準備等10大防災須知，提醒民眾颱風季節將至，不可輕忽。

內政部今天上午召開例行記者會，江濟人指出，颱風季節即將到來，民眾不可輕忽颱風的威脅。根據內政部消防署統計，近10年共有47個颱風侵襲台灣，平均每年有4.7次颱風，共造成729人死亡，其中2009年的莫拉克颱風就造成643人死亡、60人失蹤。

江濟人指出，消防署特別整理10大防災須知提醒民眾，分別是第一，隨時注意氣象資訊；第二，預作停水停電準備；第三，做好避難疏散準備；第四，安裝好防水閘門；第五，登山者立即下山或尋覓安全處所避難；第六，請勿到河邊海邊；第七，盡量避免外出，留意掉落物；第八，留意積水；第九，颱風天行車請減速慢行；第十，警報解除常伴隨大雨，勿輕易外出巡視田間水塘。

江濟人表示，以去年燕子颱風為例，雖未直接侵襲台灣，但民眾因掉以輕心前往海邊觀浪，遭大浪沖走，造成7人落海，5人死亡及1人失蹤。特別提醒民眾，颱風來襲常有致命的潛藏長浪，應避免到海邊觀浪或戲水。

江濟人指出，已請各地方政府，預先做好下水道清淤、抽水站巡查，及廣告招牌固定等各項災前整備工作，並請民眾要加強居家排水溝及管道等清淤工作，大樓地下室應備妥自動抽水機，並於地下室入口加設防水閘門或沙包，以避免豪大雨造成危害。

內政部則表示，汛期前已請各地方政府調查，全台共有15個縣市、201處易成孤島地區，也就是過去曾發生或可能因淹水、土石流及風災、道路橋梁中斷等災害而導致交通中斷的地區，會積極協同各直轄市、縣市強化防救災整備，以有效提升易成孤島地區自救互救能力。（編輯：楊凱翔）1080522