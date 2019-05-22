台越最小年齡肝移植 北榮雙創紀錄

台北榮民總醫院兒童外科肝臟移植團隊，今年4月連續完成越南11個月大女嬰及台灣25天大男嬰的肝移植手術，創下越南及台灣年齡最小肝臟移植紀錄。中央社記者陳偉婷攝 108年5月22日

（中央社記者陳偉婷台北22日電）台北榮總今天公布喜訊，兒童外科主任劉君恕的肝臟移植團隊，在今年4月連續完成越南11個月大女嬰及台灣25天大男嬰的肝移植手術，雙雙創下台越年齡最小活體肝臟移植紀錄。

過去台北榮民總醫院曾在2007年至2015年間，在越南完成3例兒童活肝移植手術；在2018年，配合政府推動醫療新南向政策，7月時又曾到河內國家兒童醫院，一週內完成2例兒童活體肝臟移植。

今年4月，越南又再度提出需求，有一名體重6.7公斤、11個月大，罹患罕見第二型進行性家族性肝內膽汁滯留症而肝衰竭的陳小妹。由父親捐肝，成功完成肝臟移植手術，手術歷時12小時，順利成功。

北榮外科部兒童外科主任劉君恕下午在記者會表示，11個月大、超過6公斤的嬰孩對台灣醫療團隊來說並不是太困難，團隊也以平常心給予協助，但事後才知道，這名孩子創下越南15年換肝史上年齡最小肝移植新紀錄。

當時越南的媒體大幅報導，並特別提及台灣來的醫療專家，讓台灣優質醫療再度揚名世界。

台北榮民總醫院團隊日前到越南協助一名體重6.7公斤、11個月大，因病肝衰竭女嬰的肝臟移植手術，創下越南15年換肝史上年齡最小肝移植新紀錄。（北榮提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年5月22日

劉君恕表示，移植團隊回國隔日，他又接獲台南成大醫院新生兒科醫師林永傑告知，剛出生15天、體重3.5公斤，疑似罹患新生兒血鐵沉積症，已呈現猛爆型肝衰竭的男嬰張小弟急需肝臟移植。

新生兒血鐵沉積症是母親懷孕時於子宮內產生特別針對胎兒肝細胞的抗體，會破壞胎兒肝細胞並產生肝臟及其他組織中鐵質沉積，胎兒出生後隨即發生低血糖、凝血功能障礙、黃疸、水腫、寡尿等等肝臟衰竭的症狀，甚至多重器官衰竭，只能換肝救命。

術前醫療團隊為張小弟進行評估，給予免疫球蛋白治療、多次血漿置換，及連續性血液透析治療，控制穩定病況，確認小小的身軀可承受移植手術後，在4月15日，由還在坐月子的母親捐贈左葉部分肝臟，為僅出生25天、體重只有3.8公斤的張小弟，成功完成活體肝臟移植手術，手術歷時9小時，術後恢復良好，今天康復出院。

劉君恕說，北榮團隊能在短短2週內分別在越南、台灣創下兩國年齡最小肝臟移植紀錄，除要歸功跨科部醫療團隊，也要感謝政府的新南向政策，不辭辛勞跨國搶救，且感謝台南成大醫院小兒部即時診斷及術前照顧，才能共同完成跨醫學中心合作救人的紀錄。（編輯：陳清芳）1080522