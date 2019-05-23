把關食安　陳副總統盼新技術闢藍圖

（中央社記者陳偉婷台北23日電）副總統陳建仁今天說，政府以食安五環策略為民把關食品安全，未來可透過人體生物監測技術，觀察飲食可能接觸的危害物質，進而反思食安管理缺口，為下一代創造更好的環境。

陳副總統下午出席「第四屆環境醫學國際研討會暨全國大專校院食安系所論壇」，他以英文致詞表示，食品安全對人類健康和福祉至關重要。從2019年開始，聯合國宣布每年6月7日為世界食品安全日，這將是重新提醒大家食品安全重要性的時刻。

陳副總統說，自總統上任後，政府相關部門開始以食安五環策略，希望藉由掌握食材源頭、製程管理，一路到下游運輸儲存，以及販售端的消費者，都能落實從農場至餐桌理念，並透過業者自主管理和政府公權力監督，結合醫學、公共衛生、食品科技及資訊科技的力量，共同守護台灣的食品衛生安全。

談及論壇主題「食品安全生物監測規劃與未來展望」，陳副總統指出，人體生物監測技術將是協助改善食品安全的好方法。透過觀察人體飲食可能會接觸到的危害物質，進而反思現行食安管理上可能的缺口，來改善政府的食安政策，更全面地保護人民的飲食安全。

陳副總統希望，藉由研討會，能讓大家了解各國生物監測運用於政策制定上的方式，並激發改善食安環境更多創新思考的方向，並期盼人類生物監測能夠發揮重要作用，幫助政府以科學的方式解決食品安全問題，並在食品安全問題變得更嚴重之前防患於未然，為下一代創造更好的生活環境。（編輯：管中維）1080523