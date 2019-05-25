赴WHA成果豐 陳時中：將和美日聯手強化防疫

世衛行動團25日清晨回到台灣，衛福部長陳時中（中）上午召開記者會表示，這次不僅進行71場雙邊會議，也和美國、日本達成共識，將聯手強化防疫平台，加強防疫效率。中央社記者張茗喧攝 108年5月25日

（中央社記者張茗喧台北25日電）世衛行動團歷經6天努力，今天清晨回到台灣。衛福部長陳時中受訪時表示，這次不僅進行71場雙邊會議，也和美國、日本達成共識，將聯手強化防疫平台，加強防疫效率。

今年世界衛生大會（WHA）於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，雖然世界衛生組織（WHO）在中國施壓下第3年未邀請台灣參與，但衛生福利部部長陳時中18日仍率領「世衛行動團」前往日內瓦向世界發聲，今天清晨回到台灣。

陳時中今天上午抵台後，10時先到總統府向總統蔡英文報告世衛行動團的成果，11時隨即返回衛福部召開記者會，說明此行成果。

陳時中表示，這次前往日內瓦在外交部、僑委會努力下，整個過程都相當順利，對於台灣能見度有相當程度的提升，他對此感到滿意。

陳時中指出，這次進行的雙邊會議共71場，其中32場是國家對國家、39場是和非政府組織（NGO），各界除了關心台灣受到中國大陸打壓議題，也關注台灣在區域防疫上的功能，擔心台灣若沒有參加WHA和WHO，防疫上恐形成空白區域。

陳時中強調，防疫訊息需要即時性，只靠私下討論、連結效果並不好，因此也和日本討論建立官方對官方的防疫平台，以及參與美國既有平台運作，讓防疫效率更高。

疾病管制署署長周志浩表示，台灣和美國、日本過去就有基本的防疫基礎，其中美國和台灣本來就有合作登革熱疫苗的臨床試驗，且美國在新興傳染病領域檢驗能力強，布建網絡也最廣，未來將進一步強化合作。

至於和日本合作方面，則是強調區域防疫網絡，未來雙方不論在情報、資訊或更重大的活動時該如何加強連結，強化區域、全球安全。

陳時中指出，在會議前一天，世衛行動團也遞交抗議函，這次信中採取比較強烈抗議的用詞，要求WHO讓台灣做有意義的參與，並且針對中國大陸一再強調的聯合國大會第2758號決議、WHA第25.1號決議表達「不能接受」，也和WHO憲章精神完全不符。

此外，這次僑團的行動也比往年來得順利，日內瓦警方對於台灣團體合理的抗議行動都予以諒解，不再像去年一樣阻撓，讓台灣得以表達心聲。

陳時中表示，對於此行他給予90分，比去年80分來得高，主要是雙邊會談次數比以往增加很多，理念相近國家對台灣醫療衛生發展也進行更多經驗交換，對於台灣能見度提升有所幫助，因此給予較高的分數。

明年正值總統大選，衛福部對於下一屆WHA的準備什麼，是各界關注焦點。陳時中坦言，選舉確實有一定影響，但衛福部基本精神和價值不變，未來將視各國反應、資料來擬定相關策略。（編輯：張芷瑄）1080525