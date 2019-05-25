世衛團忙到忘了時差 蔡總統：應是腎上腺素太高

（中央社記者張茗喧台北25日電）世衛行動團今天清晨返台，疾管署長周志浩表示，世衛團每天睡不到4小時，今天上午總統關心時差問題時，大家才發現竟忙到忘了時差，總統也笑說「應該是大家腎上腺素都很高」。

今年世界衛生大會（WHA）於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，雖然世界衛生組織（WHO）在中國施壓下第3年未邀請台灣參與，但衛生福利部部長陳時中18日仍率領「世衛行動團」前往日內瓦向世界發聲，今天清晨抵達台灣，10時向總統蔡英文匯報成果，11時召開記者會。

陳時中指出，今天上午向蔡總統匯報成果時，總統對於這次的成果「鼓勵有加」。

疾病管制署署長周志浩會後受訪時透露，世衛團在日內瓦每天馬不停蹄替台灣發聲，以他個人為例，幾乎每天都忙到晚上11時才回飯店，小睡到凌晨3時就起床準備隔天行程，「能睡4小時已經很不錯了」。

周志浩說，今天上午世衛團向總統報告此行成果時，總統曾關心代表團如何克服時差，「當時所有人面面相覷」，才發現大家都忙到「沒時間有時差」，蔡總統也笑說「應該是大家腎上腺素都很高」。

此外，在這次行程中，陳時中戴了40年的勞力士錶也意外遭扒。陳時中說，日前他走在瑞士街頭時，有個看似觀光客的中東男子上前要求幫忙拍照，當時可能就在觀察他的手錶。

後來他與媒體以電話說明WHA成果時，那名男子又跑過來打招呼、握手，但他當時正專心聆聽問題，未特別注意該男子到底做了什麼，直到掛了電話才發現「手怎麼怪怪的」，才發現手錶被扒走了。

陳時中表示，手錶是40年前與太太訂婚時，岳父送的禮物，當時對岳父而言要買那支錶並不容易，雖然不捨，但太太獲悉後也表示「人平安就好」，成為此行意外插曲。（編輯：張芷瑄）1080525

總統蔡英文（前右）25日上午在總統府接見「世衛行動團」，聽取此行赴瑞士日內瓦成果。中央社記者裴禛攝 108年5月25日

總統蔡英文（右）25日上午在總統府接見「世衛行動團」，感謝成員在日內瓦積極參與活動，表達台灣在全球醫衛上的貢獻與投入。中央社記者裴禛攝 108年5月25日