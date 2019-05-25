統一發票今開獎 幸運兒花8元買報紙中千萬大獎

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）今年3、4月統一發票今天開獎，統一超商及全聯共有5名幸運兒中1000萬元特別獎，5名中200萬元特獎。全聯福利中心表示，有位民眾只花了新台幣8元在三重天台門市購買報紙，就中千萬元獎金。

今年3、4月統一發票中獎號碼，特別獎（1000萬元）為03802602；特獎（200萬元）獎號為00708299，頭獎（20萬元）3組分別是33877270、21772506及61786409。

全聯表示，3、4月共有1位消費者獲得千萬元大獎、1位獲得200萬元特獎，特別的是，其中中千萬元特別獎的那張，消費金額只有8元，是購買1份報紙，小額消費就中大獎超幸運，開出地點為三重天台門市。

另1張200萬元中獎發票則開在宜蘭五結門市，購買品項包括愛之味牛奶花生、味丹隨緣素肉骨泡麵、韓式泡麵、當歸藥膳湯麵、烹大師干貝、光泉黑芝麻豆漿、中華雞蛋豆腐、火鍋豆腐及全聯購物袋等，共485元。

統一超商說，本期有4位消費者中千萬大獎、4位中200萬元特獎，雲端發票百萬專屬獎得主則有2位。

統一超商表示，4位千萬得主，1人是在高雄市三民區國城門市購買35元麵包，1人在新北市淡水區渡船頭門市消費95元，1人在台北市松山區小巨蛋門市消費58元，1人在新北市新莊區興洲門市消費88元。

4位200萬元特獎得主，則是1人在台中市南區義興門市購買70元甜點，1人在宜蘭縣三星鄉立昇門市花費120元，1人在南投縣信義鄉信義鄉門市花費105元，1人在高雄市燕巢區樹科門市花費69元。

2張雲端發票專屬獎則獎落台南市永康區永龍門市及新北市新店區百豐門市，分別消費40元及147元。（編輯：李信寬）1080525