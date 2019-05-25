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小琉球海岸發現豬屍 已採樣送檢並焚毀

最新更新：2019/05/25 22:02
屏東縣琉球鄉中澳沙灘25日發現一隻年齡約3至4個月大的豬屍，經防疫所採樣後隨即就地掩埋，並針對周遭環境加強消毒。（屏東動物防疫所提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月25日
屏東縣琉球鄉中澳沙灘25日發現一隻年齡約3至4個月大的豬屍，經防疫所採樣後隨即就地掩埋，並針對周遭環境加強消毒。（屏東動物防疫所提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東縣琉球鄉中澳沙灘今天中午發現一隻年齡約3至4個月的豬屍，屏東動物防疫所除採檢體送檢外，也將豬屍就地焚毀掩埋。

屏東動物防疫所表示，中午接獲海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所通報，在琉球鄉中澳沙灘發現一隻豬屍，防疫所隨即派員前往，豬屍身長50至60公分，年齡約3至4個月大，動物防疫所採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，豬屍體就地焚毀掩埋，周邊環境也做了完善的消毒。

防疫所表示，由於豬屍發現地點偏僻，在送驗檢體報告出爐前，將持續加強屏東縣養豬場的訪視及輔導，請養豬農戶做好斃死畜管理，以防止疫情的發生，也請民眾不要太過驚慌。

防疫所說，動物防疫所對棄置荒野病死畜的通報案件不敢輕忽，每一次的案件，除儘速前往通報地點做最妥適的處置外，並會加強周邊環境消毒，以防止病原擴散。

所長李永文表示，死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄，違反規定者將依動物傳染病防治條例第43條裁處新台幣5萬元以上100萬以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1080525

屏東縣琉球鄉中澳沙灘25日驚現豬屍，屏東縣動物防疫所獲報隨即派員前往採樣，完成後豬屍已就地焚毀掩埋。（屏東動物防疫所提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月25日
屏東縣琉球鄉中澳沙灘25日驚現豬屍，屏東縣動物防疫所獲報隨即派員前往採樣，完成後豬屍已就地焚毀掩埋。（屏東動物防疫所提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月25日
屏東縣動物防疫所表示，25日中午接獲海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所通報，在琉球鄉中澳沙灘發現一隻豬屍，防疫所隨即派員前往採集檢體送驗，豬屍體就地焚毀掩埋，周邊環境也進行完善消毒。（屏東動物防疫所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月25日
屏東縣動物防疫所表示，25日中午接獲海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所通報，在琉球鄉中澳沙灘發現一隻豬屍，防疫所隨即派員前往採集檢體送驗，豬屍體就地焚毀掩埋，周邊環境也進行完善消毒。（屏東動物防疫所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月25日
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