更多編輯台推薦新聞：
詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰
運動

詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門
科技

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵
國際

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

醫用含粉手套恐增感染風險 2021年起禁輸入製造

最新更新：2019/05/26 11:53
衛福部食藥署決議2021年元旦起全面禁止輸入、製造，逐步禁用含粉手套，違者將處3年以下有期徒刑。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
衛福部食藥署決議2021年元旦起全面禁止輸入、製造，逐步禁用含粉手套，違者將處3年以下有期徒刑。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北26日電）每年用量破百萬雙的醫用含粉手套恐增感染風險，食藥署近年諮詢專家認為風險大於利益，決議2021年元旦起全面禁止輸入、製造，逐步禁用含粉手套，違者將處3年以下有期徒刑。

衛生福利部食品藥物管理署醫粧組科長吳正寧接受中央社記者訪問時表示，美國食品藥物管理署（FDA）10年前發現，含粉的醫用手套不只可能導致醫療人員過敏，患者也可能增加過敏或傷口發炎、沾黏、感染風險，因此2017年1月全面禁用含粉的醫用手套。

吳正寧說，含粉手套的粉類成分以玉米澱粉為主，國內、外都曾發生過敏等不良反應事件，因此德國早在1998年就全面禁用醫用含粉手套，美國2017年也宣布禁用，日本、菲律賓歷經2年緩衝期，今年起也全面下達禁令。

根據食藥署統計，國內含粉手套的價格僅無粉手套的6成，也是多數醫院使用大宗；2014至2016年間，國內含粉手術手套用量多達1000多萬雙，無粉手套僅約50萬至60萬雙，換算下來，含粉手套年用量至少超過300萬雙。

吳正寧說，目前國內共有22家手術手套廠商，持有53張許可證，其中含粉的約有20張、無粉的33張；另檢診手套有71家廠商，持有170張許可證，但是否含粉則沒有明確統計數字。

考量含粉手套可能帶來的風險，食藥署2017年召開專家會議，認為含粉手套風險大於利益，決議跟進美國作法，原訂2020年起逐步禁用，除非廠商能提出科學證據，證明手套的粉末不會導致上述問題，否則一律禁止製造、輸入。

不過，近2年來許多廠商反映和醫院簽的合約中，含粉手套占比高，加上許可證變更、改包裝都需要時間，因此食藥署日前拍板將上路時程延後至2021年元旦，5月9日也發函告知各醫療院所、藥局、醫事人員公會等單位。

吳正寧強調，2021年元旦新制上路後，現有的含粉手套許可證將全面廢止，業者也不可再製造或輸入含粉手套，但2020年12月31日前合法製造及輸入的含粉手套，仍可在市面上流通至銷售完為止，等同逐步禁用醫用含粉手套。

吳正寧說，未來無粉手套若被驗出粉量超標，將視為不良醫材，開罰新台幣6萬至5000萬元；未經核准進口、製造或假借無粉手套之名輸入含粉手套，將處3年以下有期徒刑，得併科1000萬元罰金。（編輯：管中維）1080526

延伸閱讀
腸病毒20年前曾是怪病 醫生回家不敢抱孩子愛滋感染人數首見降低 醫師歸功吃的保險套北投多家醫院爆麻疹是謠言 轉發恐重罰50萬
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報