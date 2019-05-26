美中貿易紛爭加劇 下週汽油小跌1角

（中央社記者潘姿羽台北26日電）美中貿易紛爭加劇，影響國際原油價格走跌，台灣中油公司宣布，27日凌晨零時起，調降各式汽油價格每公升新台幣0.1元及柴油價格每公升0.2元，調整後95無鉛汽油每公升為30.3元。

中油指出，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.8元。

中油解釋，本週國際原油受美中兩國貿易紛爭加劇及美國商用原油庫存續升等因素影響，導致價格走跌。

至於油價調整因素，中油說明，本週調價指標7D3B週均價為每桶70.06美元，較前週71.79美元下跌1.73美元，新台幣兌美元匯率貶值0.332元，國內油價依公式計算跌幅為1.10%。

而延續「先亞鄰、後平穩」調價原則，中油指出，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油應不予調整、柴油應調降0.1元，皆足額反映，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升30.4元。

不過依經濟部107年5月11日公布的油價平穩措施，95無鉛汽油上漲且每公升大於等於30元時，超出30元部分由台灣中油吸收25%，經計算，本週汽、柴油每公升應各吸收0.1元，調整後汽、柴油零售價應分別調降0.1及0.2元，汽、柴油仍各有0.1元的價格由台灣中油吸收。

中油表示，今年累計至4月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、因亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足的吸收金額粗估約達16.23億元。（編輯：鄭雪文）1080526