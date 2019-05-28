新北將補助中低收入戶兒童施打輪狀病毒疫苗

（中央社記者王鴻國新北28日電）在民進黨議員張志豪質詢要求下，新北市長侯友宜在議會答詢承諾將補助中低收入戶兒童施打輪狀病毒疫苗。根據市府預估將有1000人受惠，經費共約新台幣400萬元。

新北市議會今天進行市政總質詢，張志豪表示，輪狀病毒是幼兒的國民病，六都中包含台北、桃園、台中、台南都有意識到施打疫苗的重要性，進而進行相關補助。他為新北市的幼兒向侯友宜請命，不要讓新北幼兒成為二等公民。

張志豪表示，根據衛生局預算評估，全市幼兒3萬人全額補助每人4000元計算，共需1億2000萬元；若比照台北市定額補助每人2100元，共需6300萬元；若補助中低收入戶約1000人，共需400萬元。

張志豪說，在保障幼兒健康安全的福利以及財政支出考量上，至少先補助中低收入戶兒童，讓他們能夠平安健康長大；侯友宜承諾，議員說得有道理且在市府財政能負擔得起的情形下，市府一定會做。

市府表示，為照顧弱勢幼童健康，新北將針對設籍本市中低收入戶提供免費輪狀病毒疫苗，估計將有1000人受惠，總經費共約400萬元。（編輯：張銘坤）1080528